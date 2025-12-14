NBA》馬刺中斷雷霆16連勝闖NBA盃冠軍戰 溫班亞瑪：我們為此刻而生

「法國怪物」溫班亞瑪回歸就幫助球隊擊敗雷霆。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）傷癒回歸首戰就展現價值，今在NBA盃4強貢獻22分、9籃板，幫助馬刺111：109逆轉雷霆，將在台灣時間週三的決賽對決尼克，溫班亞瑪表示，團隊正在累積經驗，往好的方向前進。

因為小腿傷勢缺陣12戰的溫班亞瑪生涯首度從板凳出發，第二節替補上陣，在末節雙方拉鋸時挺身而出，今上場20分鐘拿下22分，有15分集中在決勝節，正負值+21為全隊最高，對於球隊首度挺進NBA盃冠軍戰，溫班亞瑪賽後豪氣表示，「有些人就是為了此刻而生，有些不是，顯然我們就是為了此刻而生。」

溫班亞瑪指出，這是團隊首次在全員健康下出賽，「我們在20場比賽前就已經是支實力強勁的隊伍，這就是經驗的問題，我們正努力累積經驗，我們與雷霆的差別就是我們還沒有那麼多球員認知到贏下比賽需要什麼，這就是我們接下來要邁出的一步。」

馬刺今中斷雷霆隊史最長16連勝，吞下本季第2敗，溫班亞瑪表示，雷霆穩定的表現是團隊接下來努力的方向，「他們是聯盟第一，把其他隊甩在後面，無論是陣中第12人還是先發5人，無論是對上聯盟第15種子還是任何比賽，他們都以同樣的方式贏球，享受那些讓他們贏球的細節。」

