TPBL

TPBL》海神禁區遭高柏鎧輾壓 費雪點出球隊問題

2025/12/14 17:36

海神不敵夢想家。（TPBL提供）海神不敵夢想家。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神今天在主場以73：99不敵福爾摩沙夢想家，無緣收下2連勝，尤其讓高柏鎧在禁區予取予求拿下20分、11籃板、6阻攻，主帥費雪認為，賽前雖然有交代球員，不能讓他有太多輕鬆搶籃板機會，但似乎沒有做到太好的限制，他也提到，這場比賽失誤還是太多，沒有打出預期的表現。

海神今天背靠背在主場出賽迎戰夢想家，上半場打完已陷入14分落後，下半場進攻也未見太多起色，無力逆轉戰局。今天團隊命中率只有36.4%，雖然有15次助攻，但發生18次失誤，費雪也坦言，球隊這樣的表現「不配贏下比賽」。

海神今天4名球員得分上雙，歐提斯繳出全隊最高14分，蘇文儒13分次之，克力斯拿下12分、13籃板；夢想家方面，高柏鎧攻下20分、11籃板，湯普金斯17分、11籃板，盧冠良11分本土最佳。

對於球員今天表現，費雪顯然有些失望，「我們不配贏下這場比賽，第一節打得還可以，但第二、三節強度不夠，防守上沒能擋下對方，讓對手太多分數都輕鬆拿下，自己的進攻有太多空檔沒把握，這一場很明顯能量不足，加上助攻失誤比沒有達到預期，我們必須重新找回專注力。」

高柏鎧今天肆虐禁區，拿下20分、11籃板，外加送出6次阻攻，費雪表示，賽前有提醒球員，面對高柏鎧一定要積極卡位、上身體強度要出來，「不能讓他有太多輕鬆搶到籃板的機會，賽前也有提醒，對上高柏鎧我們不會有太多輕鬆上籃的機會，這部分也沒有做得很好。」

