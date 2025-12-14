自由電子報
富邦U18》哥哥是中職二軍安打王 游子慶長打連發重挫澳洲

2025/12/14 17:43

新北白游子慶敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）新北白游子慶敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕新北白隊游子慶今單場2支三壘安打進帳2分打點，再靠投手車輪戰壓制澳洲昆士蘭，第四任投手郭鎧睿繳出3局5K無失分好投，助隊以8：3擊敗澳洲昆士蘭。

游子慶的哥哥是去年選秀被樂天桃猿第5指名挑中的游承勳，今年在二軍出賽66場敲61安，兩項都是聯盟最多，只是相較哥哥屬於擊球型打者，新北白隊總教練王傳家表示，游子慶的打擊爆發力、守備穩定度更勝哥哥，「雖然個子小，但屬於中、長距離的打者。」

游子慶在3局上就建功，猛敲2分打點的三壘安打，帶動4分大局；7局上補上第2支三壘安打。即便身高是全隊第2矮，只比捕手羅浩鍇的168公分高一點，爆發力卻不容小覷。

游子慶坦言，有時打擊確實會想追求大支的，但遇上球速較快的投手也會以擊球為主，就看當天遇到的投手適合哪種攻擊型態，「澳洲的球沒有到很快，剛好有跟到變化球，形成好的結果。」

哥哥游承勳以游擊手身份進職棒，游子慶則是進高中就固定守二壘，他透露在國小當投手丟太多球，國中有點受傷，因而從游擊轉戰二壘。王傳家則說，游子慶的臂力較差，因而鎮守二壘，「他的打擊不擔心，就是守備要再穩定一點，對他的發展會比較好。」

新北白游子慶敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

