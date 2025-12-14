台東布農腦麻少年邱奇希出征杜拜亞帕青運跳遠奪銀、標槍得銅

台東布農族少年邱奇希出征杜拜前，與運動部長李洋（右）及教陳麒安（左）合影。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東延平鄉武陵部落的腦性麻痺布農族少年邱奇希，克服身心障礙，馳騁運動場，是今年總統教育獎，赴杜拜參加2025年亞洲帕拉青年運動會，在T35級別跳遠項目勇奪銀牌，F35級標槍項目奪下銅牌，並在100公尺短跑及跳遠項目雙雙刷新自己保持的全國紀錄。

邱奇希是一名腦性麻痺患者，出生就雙腳無法伸直，走路需依賴輔具，從穿著矯正鞋、艱難邁步開始，突破身體限制，跑上運動場，國中時期由老師陳麒安指導，成為運動時期，升上台東高中後續練，師生兩人克服場地與時間限制，每週兩次在縣立體育場練跑、週五偶爾借用新生國中的田徑場進行鉛球特訓。

本次出征杜拜是邱奇希人生中第一次出國，圓夢之旅卻是一波三折。賽前因護照辦理時間緊迫，在陳麒安老師全程陪同下，師生兩人當日搭機往返台北，以特急件趕在最後一刻完成手續，才讓這趟旅程順利成行。出發當日，奇希更在機場接受運動部長李洋的祝福並合影留念，在教練的鼓勵與眾人的祝福下，他帶著夢想登機，飛向杜拜賽場。

首次在沒有教練隨行的情況下獨自面對國際賽事，邱奇希首日因過度緊張導致表現失常，陳麒安跨海的視訊通話，逐一進行影片動作分析與心理建設，奇希迅速調整心態，在後續賽程漸入佳境。他先在跳遠項目頂住壓力奪銀並打破全國紀錄，隨後在初次挑戰的標槍項目中再添一銅。

