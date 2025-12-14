自由電子報
體育 競技運動 排球

企排》香港少年顏家樂自由球員建功 助雲林美津濃復仇桃園臺產

2025/12/14 17:53

顏家樂。（排球協會提供）顏家樂。（排球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕香港排球少年嚴家樂就讀臺灣師大，加入雲林美津濃展開企業聯賽菜鳥賽季，過往擔任主攻手的他，今再度以自由球員角色登場，與隊友蘇彥辰、張祐晨等人攜手甜蜜復仇，以26：24、29：27、26：24擊敗桃園臺灣產險，一吐先前交手5局惜敗悶氣。

上週日雲林美津濃在鳳山體育館力戰5局，不敵桃園臺產吞下本季首敗，終止開季8連勝。本週繼續鳳山賽程，週六又以4局輸給屏東台電男排，收到本季第2敗。所幸週日雲林美津濃重振旗鼓，再戰桃園臺產直落三雪恥，戰績9勝2敗仍居企排21年男子組5隊榜首，也令18歲的嚴家樂等年輕球員相當開心，「今天我們失誤比較少，加上最後彥辰連續兩顆抓下來，好帥！比起上週的比賽，整體士氣上升、打得很順暢。」

嚴家樂因為父親打排球，從國小就接觸這項運動，並獲選國手成為香港頗被看好的新生代，「台灣這裡的排球水準比較高，所以來這裡唸臺灣師大體育系，打排球體驗一下、也闖一下！」由於球隊的學長們，包括同樣來自香港的車孝男都很熱情，也很鼓勵他，因此毫無適應問題，「團隊氣氛很好，很開心。」

在香港也擔任過球隊隊長的嚴家樂，談起美津濃隊長、主攻手張祐晨，更是讚不絕口，「他球技高超就不用說了，一直在帶領我們，其實他在場下，也給我們很多清楚的提醒，他和李俊佑一起，帶著大家把士氣提升起來！」

