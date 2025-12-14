自由電子報
東超》26分瘋狂大逆轉！盧峻翔26分助領航猿擊退澳門黑熊

2025/12/14 19:16

盧峻翔上籃得分。（記者林正堃攝）盧峻翔上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今在東亞超級聯賽小組賽克服最多26分落後上演瘋狂逆轉秀，盧峻翔繳出全隊次高26分，加上伯朗挹注27分，終場以104：86擊退澳門黑熊，收下小組賽第3勝。

澳門黑熊一開賽打出16：6攻勢，盧峻翔跳出命中兩分反擊，但擋不住澳門黑熊的三分火力，他們單節三分球10投9中，猛灌40分，反觀領航猿找不到準星，三分球9投1中，首節打完陷入17：40落後。

次節領航猿嘗試反擊，進攻更加進入狀況，該結尾聲李家慷上籃拿下2分，助隊持續緊追，半場打完領航猿暫時以45：65落後。上半場盧峻翔拿下14分全隊最高，伯朗8分次之，但團隊三分球命中率只有27.8%，是打得相對辛苦的原因之一；黑熊方面，當家主控崇貴半場豪取22分，劉晉邦14分次之。

易籃後，領航猿展開瘋狂反撲，盧峻翔、伯朗和白曜誠輪流跳出，加上丁恩迪也打得強勢，助隊打出23：5攻勢，一口氣追到2分差，加上關達祐完成三分打，3節打完領航猿追到1分落後。進入決勝節，領航猿靠著盧峻翔連續得分，助隊首度超前，他們在這節也找回應有火力，一舉打趴黑熊，完成大逆轉。

領航猿今天4人得分上雙，伯朗27分、9籃板全隊最高，盧峻翔26分、6助攻，丁恩迪貢獻13分、14籃板；黑熊方面，崇貴拿下25分全隊最高，劉晉邦17分次之。

領航猿大逆轉黑熊。（記者林正堃攝）領航猿大逆轉黑熊。（記者林正堃攝）
白曜誠。（記者林正堃攝）白曜誠。（記者林正堃攝）
李家慷。（記者林正堃攝）李家慷。（記者林正堃攝）
陳將双。（記者林正堃攝）陳將双。（記者林正堃攝）
領航猿重兵防守德古拉。（記者林正堃攝）領航猿重兵防守德古拉。（記者林正堃攝）

盧峻翔防堵黑熊崇貴。（記者林正堃攝）盧峻翔防堵黑熊崇貴。（記者林正堃攝）

葛拉漢。（記者林正堃攝）葛拉漢。（記者林正堃攝）

伯朗籃下得分。（記者林正堃攝）伯朗籃下得分。（記者林正堃攝）

