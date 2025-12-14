自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》謝亞軒強心臟逆轉三分彈！特攻新北內戰力退國王勇奪3連勝

2025/12/14 19:22

謝亞軒投進逆轉三分球。（記者陳逸寬攝）謝亞軒投進逆轉三分球。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今在同城內戰克服最多17分落後，靠謝亞軒末節關鍵逆轉三分彈，以114：111逆轉新北國王，收下3連勝，國王則苦吞3連敗。

特攻延續昨在主場擊敗雲豹的氣勢，開賽靠阿巴西帶領之下打出14：5猛攻，不過國王很快還以顏色，在沃許本連拿7分、加上林彥廷與熊祥泰在外線放冷箭逐漸縮小差距，在首節打完追到28：29。

國王新洋將杰倫先前在東超轟下35分，今迎來在TPBL初登場，第二節火力全開，單節8投7中，包括3記三分球，拿下17分，助隊次節打出39：22攻勢，打完上半場取得67：51領先。

國王上半場整體命中率60.5%，外線20投11中，杰倫攻下全場最高19分，沃許本13分，特攻以馬可15分最佳，阿巴西挹注9分。

易籃後，馬可與飛克輪流輸出，率領特攻吹起反攻號角，國王在被追到只剩2分差時靠林彥廷、傑登以及林書煒接連得手，仍帶著89：82領先進入決勝節。

末節特攻持續緊咬比分，魏嘉豪展現拚勁拿下8分後因抽筋退場，倒數1分25秒謝亞軒在弧頂飆進逆轉三分彈，特攻取得109：108反超，接著林書緯發生踩線失誤，馬可再飆進三分球、內馬2罰俱中，特攻終場以3分差完成逆轉勝。

特攻此役6人得分超過雙位數，馬可攻下全隊最高34分、17籃板，謝亞軒17分、7助攻，阿巴西拿下16分、6助攻，魏嘉豪13分、7助攻，國王以杰倫31分最佳，林彥廷替補上陣貢獻本土最高、也是個人本季新高的19分。

謝亞軒投進逆轉三分球。（記者陳逸寬攝）謝亞軒投進逆轉三分球。（記者陳逸寬攝）

馬可（右2）、飛克（左2）。（記者陳逸寬攝）馬可（右2）、飛克（左2）。（記者陳逸寬攝）

內馬。（記者陳逸寬攝）內馬。（記者陳逸寬攝）

新北國王。（記者陳逸寬攝）新北國王。（記者陳逸寬攝）

