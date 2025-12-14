自由電子報
東超》「第一次落後這麼多一節追回！」卡總點出26分超狂逆轉秀關鍵

2025/12/14 21:55

領航猿教練卡米諾斯。（記者林正堃攝）領航猿教練卡米諾斯。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今天在東亞超級聯賽小組賽迎戰澳門黑熊，克服最多26分落後上演瘋狂逆轉秀，最後以104：86獲勝。連主帥卡米諾斯都表示，這是他執教生涯中，第一次在落後這麼多情況下逆轉，他也點出逆轉關鍵還是在於團隊防守做得很好，成功限制了黑熊後衛崇貴的發揮。

領航猿今天在上半場最多曾落後達26分，但在第3節一口氣追到1分落後，並在末節逆轉戰局。卡米諾斯說：「一開始對手的表現真的很好，在一對一的情況下，也進了很多高難度的進球，我們一度要被擊潰，第二節開始，我們試著從防守做起，讓對方打得不舒服，下半場我們不讓崇貴那麼容易接球，而白曜誠跟關達祐在防守崇貴做得很好，切斷崇貴跟隊友之間的聯繫，後面再靠盧峻翔跟伯朗找回手感，這也是我第一次在落後這麼多情況下，在一節內把分數追回來。」

今天繳出本土最高26分的盧峻翔說：「這是一場很艱難的比賽，在上半場手感不好，並且被對方予取予求的時候，我們也調適我們的心態，因為我知道我們的優勢在防守，下半場我們以積極防守的態度去壓迫對方，讓他們的手感不要那麼火燙，才有機會逆轉勝。」

丁恩迪今天在攻守都有出色表現，並繳出13分、14籃板，提到對決德古拉，他說：「我知道對戰德古拉是一個很大的挑戰，尤其要面對這麼高又強壯的對手，我想我做到我必須要做的事情，也拿下這場勝利。」

