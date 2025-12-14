自由電子報
U19籃球聯盟》Snipers全場13助攻展現好默契 陳皇志「助」人為樂不貪功

2025/12/14 22:10

陳皇志（右）快攻上籃。（U19籃球聯盟提供）陳皇志（右）快攻上籃。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟今在和平國小暖身球場進行U12組第一組賽事，俱樂部球隊Snipers今天進攻火力兇猛，第三節15：2攻勢將比數拉開，終場39：25力克新北市安坑國小，球員不貪功的風格大獲好評。

Snipers球員大多來自上季的Falcons，今年同為美國學校的同學們獨立組隊，果真默契十足，全隊助攻多達13次，代表超過66%的得分是來自隊友的傳球，連前SBL球員、安坑教練康昭翔都稱讚「基本功扎實，態度積極」。

其實雙方上半場僅差1分，易籃再戰後Snipers開始掌握空檔機會，中距離頻頻得手，且堅守籃下，讓安坑第三節僅得2分，奠定勝基。

Snipers教練李智翔稱讚今天大家展現練習成果，「我們很重視閱讀防守、臨時反應，這場都有做到，其他就讓球員自由發揮，這方面我們花滿多時間的，因為基本功就是籃球的基礎。」

Snipers陳皇志今天助人為樂，不斷替隊友製造機會，雖然全場只得3分，但有4籃板、5助攻，他笑說：「助攻比較開心，能跟隊友一起揮汗練習、比賽、贏球很高興。」

球隊一週三練，不過熱愛籃球的陳皇志每天都離不開它，「沒事就會練習運球、投籃，有時候找教練幫忙，有時候自己練，大概花1、2個小時加強基本功，才知道過人後要做什麼。」

全場得分最高是Snipers朱宥丞，得到13分、9籃板、4抄截，也有2次助攻，一旁的隊友還笑說「差點雙十」，個性害羞的他謙虛表示自己今天表現還好，靠全隊努力贏得比賽。

全隊都是10歲，在U12層級挑戰各路學長，朱宥丞認為大家不會懼怕，「在這邊主要是學習跟隊友的默契，增進彼此的化學效應，並且把教練要求的防守做好。」

擊敗安坑後，Snipers在U12第一組戰績4勝4敗，站上分組第3，領先者是5勝1敗的Rangers與5勝3敗的Heat，俱樂部球隊表現搶眼。

