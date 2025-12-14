自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》台中連莊擋下台鋼天鷹猛攻 開季21連勝持續不敗

2025/12/14 22:55

台中連莊21連勝。（TPVL提供）台中連莊21連勝。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台中連莊今在主場國立台灣體育運動大學迎戰目前聯盟排名第2名的台鋼天鷹，雙方激戰4局，連莊後來居上以 3：1 擊退天鷹，成功拿下21連勝，延續不敗金身。

天鷹此役來勢洶洶，開賽在攻擊與攔網端展現高度壓迫性，以25：20先下一城，連莊次局調整節奏，以25：20扳回一城，第3局戰況持續膠著，連莊靠「蒙古王者」漢佳在前、後排多點開火，局末施琅於四號位以「Touch Out」攻擊成功，以25：21取得聽牌優勢。

連莊施琅、漢佳第4局火力十足，開局 3：0 領先，全員展現穩定手感，再加上舉球「魔術師」薩蘭迪出奇不意二次進攻拉開比分差距，順利以25：17捍衛主場。

連莊快攻手施宗諭表示，天鷹磨合度明顯提升，「他們的平均身高相當高，攔網給我們不少壓力，因此在攻擊端必須嘗試更多不同的手法，增加變化。」

施宗諭也指出，雙方來回球比例提高，對體能調配是一大考驗，「面對他們擁有身高優勢的外援，攔網也相對吃力，但隊友也會在攔網與防守上彼此支援。」

本場比賽對上出身豐原高商的大學長「Nono」盧清銓，同時也是企業聯賽時期的前隊友，施宗諭表示，「今天賽前在場外遇到Nono，蠻期待跟他對決，之前一起當過好幾年的隊友，他對我們的打法也很熟悉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中