TPVL》台中連莊擋下台鋼天鷹猛攻 開季21連勝持續不敗

台中連莊21連勝。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台中連莊今在主場國立台灣體育運動大學迎戰目前聯盟排名第2名的台鋼天鷹，雙方激戰4局，連莊後來居上以 3：1 擊退天鷹，成功拿下21連勝，延續不敗金身。

天鷹此役來勢洶洶，開賽在攻擊與攔網端展現高度壓迫性，以25：20先下一城，連莊次局調整節奏，以25：20扳回一城，第3局戰況持續膠著，連莊靠「蒙古王者」漢佳在前、後排多點開火，局末施琅於四號位以「Touch Out」攻擊成功，以25：21取得聽牌優勢。

連莊施琅、漢佳第4局火力十足，開局 3：0 領先，全員展現穩定手感，再加上舉球「魔術師」薩蘭迪出奇不意二次進攻拉開比分差距，順利以25：17捍衛主場。

連莊快攻手施宗諭表示，天鷹磨合度明顯提升，「他們的平均身高相當高，攔網給我們不少壓力，因此在攻擊端必須嘗試更多不同的手法，增加變化。」

施宗諭也指出，雙方來回球比例提高，對體能調配是一大考驗，「面對他們擁有身高優勢的外援，攔網也相對吃力，但隊友也會在攔網與防守上彼此支援。」

本場比賽對上出身豐原高商的大學長「Nono」盧清銓，同時也是企業聯賽時期的前隊友，施宗諭表示，「今天賽前在場外遇到Nono，蠻期待跟他對決，之前一起當過好幾年的隊友，他對我們的打法也很熟悉。」

