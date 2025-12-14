MLB》今年才賣給遊騎兵！ 響尾蛇12.5億簽回先發好手凱利

響尾蛇傳出以2年4000萬美元簽回先發投手凱利。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇傳出在今天跟今年交易給遊騎兵的先發投手凱利（Merrill Kelly）簽下一張2年4000萬美元（約新台幣12.5億）合約，成功補強先發輪值。

現年37歲的凱利在從韓職回歸後就一直在響尾蛇穩定發揮，生涯自2019年到2025年留下14fWAR（勝利貢獻值）的表現，曾兩度單季繳出3.2fWAR的成績，在今年季中交易大限前，凱利被響尾蛇交易給遊騎兵，換來3位小聯盟投手。

根據《The Ahtletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，響尾蛇將今年成為自由球員的凱利用2年4000萬美元簽回，補強自家先發戰力，合約將會在體檢通過後正式生效。而根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）透露，響尾蛇在把凱利交易出去後，從來都沒有掩飾想要與他再聚首的想法。

由於自家明星投手加倫（Zac Gallen）被認為可能改披小熊戰袍，響尾蛇在休賽季分別簽下昔日勇士明星右投索羅卡（Michael Soroka）以及凱利，為先發輪值買保險。根據數據網站《Fangraphs》目前陣容預測，響尾蛇明年球季先發輪值預計由凱利、尼爾森（Ryne Nelson）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、法特（Brandon Pfaadt）、索羅卡擔綱。

（上線時間：23:03，更新時間：23：22）

