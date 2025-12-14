網球》喬科維奇找運科名師特訓 下月澳網追平費爸大滿貫出賽紀錄

喬科維奇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕為了備戰2026年澳洲網球公開賽，喬科維奇（Novak Djokovic）特地延攬知名運動科學專家科瓦奇（Mark Kovacs）加入團隊，這位38歲塞爾維亞老將下個月迎來職業生涯第81次大滿貫出賽，即將追平已退休的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）紀錄。

網壇「三巨頭」最後一人的喬科維奇，今年四大賽都在4強止步，坦言上年紀後臨場狀態很快下滑，大滿貫5盤3勝制難與西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利辛納（Jannik Sinner）等新世代雙雄抗衡，為此他在季末休賽期間回到雅典閉關，並聘請科瓦奇協助提升體能。

這位博士專家擅長網球運動的生物力學，曾擔任美國網球協會（USTA）運動科學、體能訓練和教練培訓部門主任，首要任務就是運用先進科技訓練方式，補強喬科維奇場上續航力，同時高效率恢復調整以避免受傷風險。

自2005年澳網參戰迄今，20年來喬科維奇已角逐80項大滿貫賽，並贏得傲視群雄的24座冠軍，元月18日開打的澳網，將是這位「墨爾本之王」第81回大滿貫出擊，除了追平費爸和西班牙洛佩茲（Feliciano Lopez）共同保持的公開年代大滿貫男單參賽次數最多紀錄，更要再度挑戰賽史新高第11冠，也就是大滿貫25冠。

