UBA》邱群琋飆分率中信女籃連勝 教練看到更長遠規劃

〔記者吳孟儒／台北報導〕中信金融管理學院女子籃球隊近期在114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預打出連勝氣勢，第二階段末役對戰輔仁大學，即便當家得分手邱群琋前三節刻意調節上場時間，末節再度接管比賽，僅出賽20分鐘便攻下全場最高23分、8籃板，率隊以96：36大勝60分，不僅收下近期四連勝，也在跨越第一、第二階段後，一舉拉出6連勝長紅。

此役之前，邱群琋才剛寫下UBA女一級單場72分的歷史紀錄，成為本季最受矚目的新科得分后。歷經激情高峰後，本場她選擇以更成熟的方式帶動球隊，前三節「關機」僅拿8分，讓更多隊友輪流進攻，直到末節短短3分多鐘，再度火力全開獨拿15分，展現收放自如的比賽掌控力。開季7戰下來，邱群琋場均33.4分遙遙領先，全季得分后幾乎已成定局。

中信此役團隊攻防全面發揮，全場抄截高達35次，為本季第二高，近四場比賽得分全數破百，且多為大比分勝場，顯示球隊已進入穩定輸出期。

顏君彰教練賽後表示，這波連勝不只是何正峰總教練建立的完整訓練體系及戰術數據分析累積的成果，更來自每位球員的投入與成長，而這股學校體系的傳承力量，就是總教練何正峰長期的堅持與努力，把正確的價值觀、紀律與教育精神傳承給每一位成員，能與這樣的前輩共事與學習，是一件非常榮幸的事。

針對近期外界對學生運動員在競技體育運動的銜接、學業學習態度的看法，與學生運動員在未來職涯規劃的角度來看，顏君彰也從學程主任的角度提出長遠觀點。他指出，學生籃球在學校體育體系中，品格態度與學業表現同樣重要，但若要讓競技體育真正發揮價值，仍需要更完整的行政架構與資源支持，才能無縫銜接職業運動與國家隊體系。

一名優秀的運動員或團隊，會歷經體訓養成、技術發展、營養生化、運動科研、國際參與等不同階段，這些環節缺一不可，才能真正提升競技表現與穩定度。而何正峰總教練表示，在今年獲邀籃協辦理的A級教練的美國考察團行程中，瞭解國外如NCAA的體系運作，正是透過完善的校友與企業連結、績優獎助學金制度，以及運動聯盟與國家協會的合作，攜手培養體育菁英，並結合學校專業與完整職涯規劃，協助學生運動員順利走進職場。

在此脈絡下，同時擔任學程主任顏君彰也提出，未來中信金融管理學院的運動產業學程，將積極串聯國家運動訓練中心、國家運動科學中心與國家運動產業發展中心，發展具實務導向的專業課程，並建立運動產業實習與就業管道，落實「運動學產合一」；同時結合學校「金融、財務、法律」等特色專業，培育具運動習慣與運動專長的學生，進一步進入金融體系發展，拓展運動員的多元職涯出口。

期盼在主力邱群琋打出身價和紀錄的同時，以及近期6連勝所建立的信心基礎，與中信金融管理學院女籃正一步步從話題球隊，轉化為具備長期競爭力的成熟勁旅下，校方能持續的優化體育資源，滾動式的來調整行政架構體系，來培育健全健康的學生運動員。

