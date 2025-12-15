自由電子報
體育 棒球 學生棒球

東石高中棒球隊設施半年未修影響訓練 校方：已加緊處理

2025/12/15 09:51

球員家長反映，東石高中棒球隊練習設施毀損，尚未修復。（民眾提供）球員家長反映，東石高中棒球隊練習設施毀損，尚未修復。（民眾提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立東石高中棒球隊是嘉義縣青棒重點培訓學校，曾獲黑豹旗全國高中棒球大賽第三名、奪得中部地區三級學生棒球聯賽冠軍等佳績，有全國高中棒球隊前八強實力，但練球設施7月遭丹娜絲颱風重創，打擊練習場至今長達半年仍未修復，球員家長反映影響球員練習成效；校方回應，修繕工程招標多次流標，已召開會議討論，加速修繕進度。

東石高中棒球隊成立27年，是傳統棒球名校，歷年來成績優異，後援會鼎力支持，也獲得電子科技大廠贊助經費；但棒球隊球員家長反映，練習設施因丹娜絲颱風過後毀損，教育部7月23日核准經費，遲至目前仍未修復，甚至聽聞要到明年5月才能完成，損及球員練習權益；棒球隊需要室內打擊練習場，據知有經費可施做，但至今仍未施做。

家長說，球隊為進修部學生，晚上上課至10點，通常休息時都超過11點，但外出比賽若是早上賽程，需清晨4、5點起床出發比賽，休息時間不足，清晨視線不佳，行車安全也有疑慮，校方應以提前住宿備戰為優先；而近年校方常稱經費不足，減少比賽機會，但球隊有企業贊助，理應無經費不足問題。

校方說明，校內簡易練球場並未受損，還可練習，毀損的打擊練習場修繕工程有按照程序進行，但因多次流標，已第六次招標，也召開會議討論因應方案，將要求承包商盡快完成修繕，室內打擊練習場部分則尚無經費興建。

校方表示，由於球員屬進修部學生，若每次外縣市比賽前一晚外宿，晚間校內課程無法進行，會影響學生受教權，若比賽場地較遠如位於苗栗以北，當然也有安排住宿；若是賽程較早進行，也會彈性調整前一晚的上課時間，讓球員早點休息備戰。

校方回應，棒球隊一年至少參加14個盃賽，球隊支出費用高，至少在百萬元以上，經費均依程序使用，也有會計查核，審慎用於球隊運作。

球員家長反映，東石高中棒球隊練習設施毀損無法使用，影響球員練習。（民眾提供）球員家長反映，東石高中棒球隊練習設施毀損無法使用，影響球員練習。（民眾提供）

