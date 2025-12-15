自由電子報
體育 棒球 中職

中職》悍將官宣！馬鋼正式加盟強化內野 王維中是「潛在補強」?

2025/12/15 11:08

內野手馬鋼與悍將達成加盟共識。（富邦提供）內野手馬鋼與悍將達成加盟共識。（富邦提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕備戰新球季，富邦悍將戰力補強持續進行，富邦悍將球團今（15）日宣佈，與中信兄弟保護名單外球員內野手馬鋼達成加盟共識。

悍將球團表示，期盼馬鋼加入後能進一步加強內野深度、透過良性競爭為球隊注入更多活力與提升戰力。

今年23歲的內野手馬鋼，在2020年季中選秀會獲原球團第3指名，雖然近年在一軍出賽機會有限，但過去5個球季於二軍穩定出賽，整體表現逐年成長，且具備內野多守位能力。

馬鋼今年二軍賽季繳出打擊率2成74、上壘率3成68、長打率4成07，三項數據皆創下個人生涯新高，並曾於4月18日的二軍賽事中完成「完全打擊」，成為中職二軍史上第4位達成此紀錄的球員。

馬鋼在二軍的表現，讓本季擔任二軍總教練的後藤光尊留下深刻印象。今年球季結束後，馬鋼未列入所屬球團保留名單後，悍將球團隨即展開洽談，並於今日達成加盟共識，馬鋼預計年底退伍後，明年初即報到備戰球季春訓，為新球季展現最好的表現做好準備。

至於外傳富邦也即將有望簽下味全龍隊名單外、前旅美左投王維中。悍將球團回應：「針對保留名單外球員的評估和接觸持續進行中，有適合的人選不排除繼續進行補強。」

