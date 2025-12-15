路跑》渣打馬拉松辦視障陪跑訓練營 徐薇雅分享自我挑戰歷程

徐薇雅（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕渣打台北公益馬拉松將於2026年1月11日熱血開跑，預計將有超過2.6萬名、來自51個國家或地區的跑者共襄盛舉，官方也延續對視障青年的關懷，舉辦視障陪跑訓練營，並邀請首位完成超馬挑戰的女性視障跑者徐薇雅老師，分享自我挑戰的心路歷程，呼應「一起，跑更遠」的賽事主題。

渣打馬拉松為2026年開年首場的大型路跑賽事，從2013年開跑以來已累計超過2千位視障跑者報名。本屆除了特別安排 117 位視障跑者一同上賽道，在陪跑員的協助下挑戰自我，其中更有 8 位視障跑者挑戰全馬組別。視障陪跑訓練營的舉辦，便是希望透過實際體驗與專業指導，讓陪跑者成為視障跑者最可靠的夥伴，陪伴視障跑者一同在賽道上締造佳績。

本次渣打馬拉松視障陪跑訓練營吸引近 500 人報名參加，最終媒合出 35 名陪跑員加入訓練營行列。結合靜態講座與實際陪跑模擬練習，渣打馬拉松視障陪跑訓練營藉由經驗分享及訓練，建立陪跑者與視障跑者之間的默契。專業講師以「人導法」（Sighted Guide Techniques）及基礎引導技巧與視障輔具，帶領陪跑員進入視障跑者的環境，並在過程中提供有效協助。而在專業教練與資深陪跑員的帶領下，陪跑員可實地模擬演練，從陪跑繩的握繩姿勢、清楚的口令引導到進階的配速協調，在確保視障跑者的安全前提下，也能在全神貫注享受跑步帶來的自由與成就感。

首位完成超馬100公里的女性視障跑者徐薇雅，也應邀出席渣打馬拉松視障陪跑訓練營，現身分享自身珍貴經歷。徐薇雅表示 : 「渣打臺北公益馬拉松令人感動之處，在於長期以來對視障跑者的照顧。也因為有每一位陪跑員的陪伴與引導，視障跑者才能夠更安心、更勇敢地去迎接賽道上的每一次挑戰」。

報名挑戰2026年渣打馬拉松的跑者中，主辦單位也發現，本屆賽事是歷年來參賽者年齡層跨度最廣的一次，從仍然在襁褓之中的幼兒，到高齡88歲的長青跑者，除了展現賽事的包容性，也代表跑步適合闔家共同參與的特性。此外，本屆賽事也吸引來自全球51個國家或地區的跑者齊聚台北，近千位跑者足跡來自五大洲，與每一位熱愛渣打臺北公益馬拉松的跑者一同「一起，跑更遠」。

