NBA》老鷹一哥換人當？ 強森比肩大O、魔術 連4場大三元載入史冊

〔體育中心／綜合報導〕老鷹一哥楊恩（Trae Young）因傷缺陣中，不過陣中小老弟、23歲新星強森（Jalen Johnson）跳出來扛下球隊核心任務，今天主場迎戰七六人，強森寫下連續4場大三元紀錄，而球隊也以120比117贏球。

老鷹今天主場迎戰七六人，兩隊打到最後一刻才分勝負，讀秒階段七六人犯規戰術讓亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）命中兩罰，加上葛林姆斯（Quentin Grimes）追平三分沒能命中，老鷹最終以3分之差獲勝。

此戰老鷹強森雖然17投僅5中拿下12分，不過抓下10籃板送出12次助攻，目前已經連續4場大三元，追平了本季約基奇（Nikola Jokic）寫下的最長連續大三元紀錄。

值得一提的是，強森不到24歲就締造連續4場大三元，成為聯盟歷史第三人，前兩位分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、以及魔術強森（Magic Johnson），史詩級演出讓他與傳奇比肩。

此外，強森生涯累積8次大三元，超越了布雷洛克（Mookie Blaylock）的7次，成為老鷹隊史大三元最多的球員。

