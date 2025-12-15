自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》老鷹一哥換人當？ 強森比肩大O、魔術 連4場大三元載入史冊

2025/12/15 12:10

強森成為聯盟史上第3位，不到24歲就寫下連續4場大三元紀錄的球員。（美聯社）強森成為聯盟史上第3位，不到24歲就寫下連續4場大三元紀錄的球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹一哥楊恩（Trae Young）因傷缺陣中，不過陣中小老弟、23歲新星強森（Jalen Johnson）跳出來扛下球隊核心任務，今天主場迎戰七六人，強森寫下連續4場大三元紀錄，而球隊也以120比117贏球。

老鷹今天主場迎戰七六人，兩隊打到最後一刻才分勝負，讀秒階段七六人犯規戰術讓亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）命中兩罰，加上葛林姆斯（Quentin Grimes）追平三分沒能命中，老鷹最終以3分之差獲勝。

此戰老鷹強森雖然17投僅5中拿下12分，不過抓下10籃板送出12次助攻，目前已經連續4場大三元，追平了本季約基奇（Nikola Jokic）寫下的最長連續大三元紀錄。

值得一提的是，強森不到24歲就締造連續4場大三元，成為聯盟歷史第三人，前兩位分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、以及魔術強森（Magic Johnson），史詩級演出讓他與傳奇比肩。

此外，強森生涯累積8次大三元，超越了布雷洛克（Mookie Blaylock）的7次，成為老鷹隊史大三元最多的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中