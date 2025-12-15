自由電子報
NBA》悲情！柯瑞12顆三分球、轟48分 勇士輸拓荒者吞2連敗

2025/12/15 12:41

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕延續前役的好手感，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天在波特蘭客場又轟進48分，無奈勇士最終仍以131：136不敵拓荒者，吞下2連敗，戰績13勝14負，勝率也跌破5成。

37歲的柯瑞前役復出對陣灰狼就攻下39分，無奈球隊還是輸球收場，他今天則在每節都用三分球，扛起球隊火力，但拓荒者有多人輪流開火。

勇士、拓荒者此仗成為進攻大戰，柯瑞第4節投進此仗第10顆三分球後就下場休息，拓荒者又隨即超車，勇士板凳出發的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）投進三分球，以及傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）的三分打，雙方持續拉鋸，可是拓荒者關鍵時刻兩度三分打，又逼得柯瑞放槍、失誤，打出逆轉勝。

柯瑞今天超扛全場出手26次命中16球，包括三分球19投12中，全場轟進48分，不過他體能還是透支，甚至一次上籃放槍，以及最後被對手包夾出現失誤，也讓拓荒者帶走勝利。勇士雖然有多人得分雙位數，但除了柯瑞之外，再來就是巴特勒（Jimmy Butler III）16分，其他人得分都未超過15分。

拓荒者此仗能翻轉戰局的關鍵是多人都能跳出來搶分，葛蘭特（Jerami Grant）在第4節貢獻19分，全場7顆三分球，斬獲35分，夏普（Shaedon Sharpe）也有35分，阿夫迪賈（Deni Avdija）26分、8助攻和7籃板，3人輪流發威，也讓柯瑞做白工。

