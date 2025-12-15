中職》坦言「做重大決定不容易」 服役中的馬鋼感性發文

馬鋼。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今天稍早宣布，簽下中信兄弟60人保留名單外的內野手馬鋼，這是馬鋼自2020年選秀會加入兄弟後，生涯首次轉隊。

目前服役中的馬鋼，透過休息空檔發文，表達對中信兄弟多年來栽培的感謝，他提到，感謝二軍總教練彭政閔、前輩周思齊等教練和學長，也寫下：「原來，要做出一個重大改變，是這麼不容易的事情。」

馬鋼同時感謝味全龍隊的邀約，並感謝自己的新東家富邦悍將給予機會。他寫下：「目前仍在報效國家的我，將於年底退伍。我會積極備戰新球季春訓，期待在明年的賽季，能夠為富邦悍將做出貢獻。」

馬鋼感謝文全文：

2020.7.20，高中剛畢業的我，在好運來參加中華職棒選秀，很榮幸能夠被中信兄弟指名。因為讀書的關係，從南投來到台中居住，洲際棒球場就在離家十分鐘的地方。能夠成為中信兄弟的一員，除了興奮，還是興奮。

還記得報到那天，劉領隊的熱情歡迎，看到從小喜歡的球星們站在面前。即使經過了五年多，那份緊張興奮感，還是深刻。所以當11.28被通知未列入保留名單時，儘管中信球團同時仍表達會洽談年度新約，但人在軍中，心情還是十分複雜。

經過兩週思考、消化，也收到很多關心的訊息。要做出這樣的決定，真的很煎熬與不捨。從加入力行少棒以來，就是希望有天能夠在一軍舞台知道自己的能耐。

進入職棒後，看著許多前輩的來來去去，更能體會運動生命的短暫，以及舞台殘酷競爭的現實。對於中信兄弟球團，除了感謝、還是感謝！！！ 感謝二軍辛苦指導我的恰哥與每位教練；感謝思齊學長教導我理財；也感謝許多學長們的關心與鼓勵。原來，要做出一個重大改變，是這麼不容易的事情。

同時，也要感謝味全球團。名單公布當晚就來電關心，也積極邀約，讓我感受到今年賽季的突破，有獲得肯定。

最後，感謝我的信仰。感謝主，透過富邦悍將，為我開啟另一扇窗。謝謝後藤光尊總教練，因為今年二軍賽季的對戰與觀察，給予我重新出發的機會。

目前仍在報效國家的我，將於年底退伍。我會積極備戰新球季春訓，期待在明年的賽季，能夠為富邦悍將做出貢獻。

中信兄弟 馬鋼 下台一鞠躬。

陸軍二兵 馬鋼 已著全富武莊，待命集合。

