亞帕青》台灣奪13金寫歷史最佳！泳將葉豐源4金入袋最大贏家

摘下4面游泳金牌的葉豐源。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣隊在2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（亞帕青）寫下13金、14銀、13銅的佳績，締造隊史最佳紀錄，游泳好手葉豐源一共收下4金，成為最大贏家。

亞帕青此次有7金來自游泳代表隊，冠居所有項目，其中16歲的視障泳將葉豐源在200公尺混合式、100公尺自由式、50公尺自由式以及100公尺蝶式都拿下金牌，對於首度參加國際大賽就拿下4金，他坦言有點驚訝，透露自己原本分級是13級，但這次被分到12級，賽前認為可能會很困難，「參加第一個項目200公尺混合式的時候表現得很差，但還是拿下金牌，覺得自己的成績可能沒那麼差，信心也慢慢提升。」

葉豐源出生不久後就因眼疾問題進行手術，當時因插管治療影響到支氣管，因免疫力不足小時候經常感冒，「媽媽希望我運動提升抵抗力，但也不想讓我在運動中受傷，所以我從3歲開始練游泳，疫情期間有中斷一陣子，國二又重新開始練到現在。」

習泳至今，葉豐源表示，現在仍很喜歡游泳，接下來會努力爭取亞帕運的資格，值得一提的是，這次亞帕青在杜拜舉行，被問及印象最深的事，他回憶起其中一餐吃到的燉牛肉，「那頓晚餐的肉跟石頭一樣硬，是我第一次開泡麵來吃。」

