自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

亞帕青》台灣奪13金寫歷史最佳！泳將葉豐源4金入袋最大贏家

2025/12/15 14:47

摘下4面游泳金牌的葉豐源。（記者林正堃攝）摘下4面游泳金牌的葉豐源。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣隊在2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（亞帕青）寫下13金、14銀、13銅的佳績，締造隊史最佳紀錄，游泳好手葉豐源一共收下4金，成為最大贏家。

亞帕青此次有7金來自游泳代表隊，冠居所有項目，其中16歲的視障泳將葉豐源在200公尺混合式、100公尺自由式、50公尺自由式以及100公尺蝶式都拿下金牌，對於首度參加國際大賽就拿下4金，他坦言有點驚訝，透露自己原本分級是13級，但這次被分到12級，賽前認為可能會很困難，「參加第一個項目200公尺混合式的時候表現得很差，但還是拿下金牌，覺得自己的成績可能沒那麼差，信心也慢慢提升。」

葉豐源出生不久後就因眼疾問題進行手術，當時因插管治療影響到支氣管，因免疫力不足小時候經常感冒，「媽媽希望我運動提升抵抗力，但也不想讓我在運動中受傷，所以我從3歲開始練游泳，疫情期間有中斷一陣子，國二又重新開始練到現在。」

習泳至今，葉豐源表示，現在仍很喜歡游泳，接下來會努力爭取亞帕運的資格，值得一提的是，這次亞帕青在杜拜舉行，被問及印象最深的事，他回憶起其中一餐吃到的燉牛肉，「那頓晚餐的肉跟石頭一樣硬，是我第一次開泡麵來吃。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中