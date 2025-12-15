自由電子報
富邦U18》一局之間從地獄到天堂 林聖霆被敲追平分後打再見安

2025/12/15 14:46

林聖霆。（大會提供）林聖霆。（大會提供）

〔記者吳清正／新北報導〕花蓮縣高一的林聖霆在7局上投球被攻下追平分，下半局打出再見安打。林易霆表示，7局下確定自己有打擊機會時非常亢奮，第1球就積極出棒，很開心能把自己丟掉的分數打回來。

原本擔任先發二壘手、第1棒的林易霆，第7局接替先發6局無失分的李承洲，被擊出3支安打失1分，被澳洲昆士蘭路追平比數。

7局下花蓮縣1出局攻佔二、三壘，昆士蘭故意保送把壘包塞滿，要面對還沒有把球打出外野過的林聖霆。林聖霆表示：「前一棒即使沒有安打，也可能送回再見分，故意保送讓我有機會打擊，當時就想既然他們要抓我，我更要打給他們看，而且場邊揮棒時就感覺有對到投手的投球節奏，所以面對第1球就出棒。」

花蓮縣總教練吳佳榮表示，林聖霆是球隊積極培養的開路先鋒人選，投球方面因為身高不足，可能會受限。面對身高問題，林聖霆靦腆笑說：「有啦，上高中有長高3公分，現在168，家人也會買營養品給我，希望再多長高一些。」

林聖霆表示，國小、國中都是以打擊為主，很少投球，高中可能球隊投手不夠，才叫他分擔投球工作，雖然將來想往野手發展，高中還是樂意投打二刀流，希望成為投、打、守全能的選手。

