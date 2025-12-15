中職》樂天桃猿宣布「做伙」口號 曾豪駒回任總教練

曾豪駒總教練。（樂天桃猿提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿棒球隊今天正式宣布，原一軍首席教練曾豪駒升任球隊總教練，同時公布2026年教練團陣容，並揭曉年度口號「做伙 #UNITE」。新聞稿指出，透過這次調整，期能全面提升團隊效能，凝聚全猿力量，全猿齊心「做伙」備戰新球季。

曾豪駒不僅在去年世界棒球12強賽中帶領台灣隊奪冠，並肩負2026年世界棒球經典賽台灣隊總教練重任，其卓越的帶兵能力與領導風範深獲各界肯定。他從球員時期至今始終效力於本隊，對球隊運作、球員特性及潛力有深入了解，並與選手建立深厚革命情感，將對強化團隊凝聚力與未來發展產生積極影響。

樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示：「我們很榮幸宣布曾豪駒先生出任一軍總教練。在審慎評估台灣和日本的優秀人才後，我們確信他是最適任的人選。他自2020年起擔任一軍總教練帶領桃猿隊四個球季，最了解這支球隊。曾總在2024年率領中華隊奪下世界棒球12強冠軍，實績卓越。今年擔任一軍首席教練，他以紮實的執教與策略洞察力，展現卓越領導力，幫助球隊拿下總冠軍，我們相信，他將率新教練團隊，帶領樂天桃猿在2026年完成二連霸。」

