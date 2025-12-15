亞帕青羽球》林家翔集滿金銀銅3面獎牌自評100分 透露部長李洋的鼓勵

羽球選手林家翔和運動部長李洋。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣隊在2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（亞帕青）寫下13金、14銀、13銅的佳績，締造隊史最佳紀錄，羽球好手林家翔這次共收穫1金、1銀、1銅共3面獎牌，他給自己的表現打100分。

林家翔受到哥哥影響踏上羽球之路，高中開始接受正規訓練，這次在亞帕青羽球項目混雙摘金、雙打鍍銀，單打奪銅，3面獎牌剛好集滿3種成色，4天11戰的密集賽程他不覺辛苦，「就是腳有點痠而已，每場都盡力出擊，最難的應該是混雙冠軍戰，對手力量太大，我們只能努力調動。」

談起對羽球的熱愛，林家翔說，最好玩的地方就是能一直對打，在場上想要擊敗對手的勝負慾成為最大的成就感來源，他也希望能力拚明年名古屋的亞帕運門票，他今與混雙金牌搭檔吳于嫣一同在返國餐會致贈運動部長李洋本屆大會吉祥物紀念衫，新任運動部長李洋正是羽球選手出身，林家翔透露，「他有勉勵我們繼續加油。」

李洋今出席餐會表達對組團單位中華帕拉林匹克總會及後勤團隊的感謝，謝謝代表團所有隊職員的辛勤付出，讓選手教練們順利完成任務安全返國，李洋強調，無論是選手、教練、隊醫、運動防護員、照護員、點頭員、軌道運動員、輪椅維修員及陪跑員等，所有團員都是這次旅程中不可或缺的關鍵，「正是因為大家的共同協作，世界才能見證台灣的風采。」

