NFL》馬霍姆斯受重傷整季報銷！ 酋長無緣季後賽還錯失史上最狂紀錄

2025/12/15 16:10

堪薩斯酋長3冠四分衛馬霍姆斯受傷整季報銷。（美聯社）堪薩斯酋長3冠四分衛馬霍姆斯受傷整季報銷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL堪薩斯酋長3冠四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），在今天對洛杉磯電光的比賽受傷左膝前十字韌帶傷勢整季報銷，球隊也在輸球後確定無緣季後賽，未能追平史上最狂紀錄，慘上加慘。

馬霍姆斯在比賽剩下不到2分鐘時的進攻回合試圖逃出口袋，但遭到對方防守邊鋒韓德（Da'Shawn Hand）撲倒，馬霍姆斯左腳落地將球給丟出，隨後他的左膝突然彎曲，倒地後馬霍姆斯立刻摀住他的膝蓋，表情痛苦地退場。

本場比賽酋長以13：16輸球，本季確定無緣季後賽，同時酋長挑戰追平史上最長連續11季進季後賽的夢想也隨之終結，但對他們來說，最慘的不是紀錄，而是馬霍姆斯的倒下。

賽後休息室彌漫著悲傷的氛圍，因為他們都知道，自家明星四分衛受到生涯最嚴重的傷勢，明星防守截鋒瓊斯（Chris Jones）受訪時說道：「我就只是抱著他。他是我的兄弟。我們一起經歷過很多事情。我們都愛Pat。」

馬霍姆斯預計會在接下來的幾天後動刀進行手術，還不確定能否趕上新賽季，他跟球隊目前仍在討論該進行怎樣的手術。馬霍姆斯在社群上也發文道：「不知道為什麼會發生這種事。說實話，這很令人傷心。但我們現在所能做的就是相信上帝，並且日復一日地，一次又一次地迎戰每一天。謝謝你們，酋長王國，感謝你們一直支持我，也謝謝所有聯繫我並送上祈禱的人。我會比以往任何時候都更強大地歸來。」

