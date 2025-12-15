自由電子報
NBA》湖人43罰驚險擊敗太陽 美媒質疑關鍵判決雙標（影音）

2025/12/15 19:37

詹姆斯三分跳投被布克犯規。（法新社）詹姆斯三分跳投被布克犯規。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天踢館太陽，在一度浪費20分領先優勢被逆轉後，靠著詹姆斯（LeBron James）關鍵罰球以116：114險勝，美媒也對於裁判在本場比賽的尺度感到疑惑。

湖人本場一度以99：79領先20分，但太陽打出35：14，並在最後剩下12.2秒時靠著布魯克斯（Dillon Brooks）的三分球逆轉比數，但裁判對於明顯犯規的詹姆斯並未吹判，反而還因為布魯克斯後續撞倒詹姆斯，賞他本場第二次技術犯規將他驅逐出場。

儘管詹姆斯丟失技術犯規的罰球，但後續仍靠著在三分線外被布克（Devin Booker）犯規獲得3罰並投進2球，最終也順利贏下比賽。《Yahoo Sports》記者歐文斯（Jason Owens）提到，該球對比布魯克斯三分線進球沒被吹判的犯規，裁判顯得異常雙標。

湖人靠著全場高達43顆的罰球驚險擊敗太陽，賽後太陽主將布克被問到43比25的罰球差是否影響球隊節奏時表示：「他們每場比賽都這樣。所以我們只能設法克服，就像我說的，除了罰球以外，我們被對手比下去了。」

談到對詹姆斯關鍵的犯規，布克表示：「裁判進行了審核，我仍在努力理解這項判決的確切依據。」美聯社追問裁判給出的解釋是什麼，布克回答：「他說我打到了他的手腕。」

太陽總教練歐特（Jordan Ott）賽後讚許球隊的韌性，在落後20分的情況下仍一度有機會取勝，不過點名球員在關鍵時刻錯失幾個球權的機會，至於爭議的判罰問題，歐特提及罰球數量的差距，以及頻繁的哨音導致節奏中斷：「沒有節奏可言...是他們控制了節奏。」

