TPVL》連莊開季21連勝讓戰況一面倒影響精彩度？ 聯盟有話說

〔記者吳孟儒／台北報導〕台中連莊在TPVL台灣職業排球聯盟開季至今從沒輸過，以21勝0負全面制霸，台鋼天鷹以13勝7負排第二，但台北伊斯特、桃園雲豹飛將則都僅拿4勝，各隊實力懸殊，是否會影響精彩度引起熱議，對此執行長魏雲龍表示，「各隊都在努力補強，希望不要呈現一面倒的情況。」

連莊為企業排球聯賽的3連霸球隊，陣中有吳宗軒、張昀亮等台灣男排班底，另有施琅、漢佳等強力外援，實力堅強且磨合多時，轉戰TPVL沒有陣痛期，也因此在開季繳出佳績。

連莊本季21場有12場是直落三獲勝，但魏雲龍指出，其餘有6場打到4局，還有3場逼到第5局，顯現其實其他球隊正努力與連莊抗衡，試圖延長戰線，他表示，「像是天鷹開季表現不好，現在漸入佳境，還補進舉球員盧清銓提升戰力，而雲豹也有更換洋將，另外，各隊也有共識，在賽季三分之二打完前可在選手上做變化，不會希望戰況一面倒，讓觀眾進場能有更多期待。」

聯盟僅4隊每隊卻要打48場，賽事的話題性是否會削弱或是球迷對於比賽感到疲乏？魏雲龍認為，目前伊斯特、天鷹的場均進場人數算是有達到預期，雲豹近期主場也有達到場均2000人的目標，連莊則是與在地連結做活動，吸引更多球迷進場體驗，「但觀眾人數可能會在1、2月下滑，因為過年前後 的旅遊、家庭活動變多，在娛樂支出上可能分配就會有差，人數應該會變低，所以也有提醒各隊要加強行銷力道，讓觀眾有不得不進場的理由。」

相較於職棒、職籃都有公布進場人數，TPVL並未揭曉，魏雲龍表示，目前有請各隊統計，也會再開會與球隊討論是否統一在官網公布。

