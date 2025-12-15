MLB》官網評選道奇「克蕭時代」最佳陣容 大谷翔平、郭泓志入選！

郭泓志。（資料照）



〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）在今年正式結束自己漫長的球員生涯，大聯盟官網也票選「克蕭時代」的道奇隊最佳陣容，其中大谷翔平、山本由伸、柳賢振與「小小郭」郭泓志等亞洲名將皆入列。

克蕭生涯在道奇18個賽季有大聯盟出賽紀錄，自2006年選秀會首輪第7順位加盟後，累積455場登板，拿下223勝96敗，防禦率2.53。拿過1座MVP、3冠王、3座塞揚獎、5座防禦率王、11度入選明星賽。

官網選出克蕭時代的最佳陣容，其中先發打序從1到9棒分別是2024年的指定打擊大谷翔平、2023年的二壘手貝茲（Mookie Betts）、2019年的右外野手貝林傑（Cody Bellinger）、2011年的中外野手坎普（Matt Kemp）、2023年的一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、2017年的三壘手透納（Justin Turner）、2016年的游擊手席格（Corey Seager）、2024年的左外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）以及2025年的捕手史密斯（Will Smith）。

克蕭與大谷翔平。（資料照）

板凳打者選出5人，分別是2008年捕手馬丁（Russell Martin）、2019年內野手馬恩西（Max Muncy）、2022年內野手透納（Trea Turner）、2013年外野手普伊格（Yasiel Puig）以及2017年工具人泰勒（Chris Taylor）。

先發輪值5人，分別是2014年的克蕭自己、2015年「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）、2021年畢爾勒（Walker Buehler）、2019年柳賢振以及2025年山本由伸。牛棚方面，分別是2017年簡森（Kenley Jansen）、2009年布洛克斯頓（Jonathan Broxton）、2010年郭泓志、2024年費西亞（Alex Vesia）、2022年菲利浦斯（Evan Phillips）、2021年崔南（Blake Treinen）以及2023年葛拉特羅（Brusdar Graterol）。

南韓怪物柳賢振。（資料照）

