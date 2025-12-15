自由電子報
日職》曾放話輸台灣要當投手 辰己涼介本季透過入札制度旅美夢碎

2025/12/15 21:44

東北樂天金鷲辰己涼介。（資料照，記者陳志曲攝）東北樂天金鷲辰己涼介。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕本季行使國內自由球員權利的28歲樂天金鷲球星辰己涼介，不僅至今乏人問津，他想在這個休賽季透過入札制度挑戰大聯盟的可能性也在今天正式歸零。

根據《日刊體育》報導指出，辰己涼介一開始想要透過入札制度挑戰大聯盟，但由於球團不允許，他便選擇行使國內自由球員權利。報導提到，在現行規則下，同時使用入札制度與自由球員權利並不衝突，但入札與否需要球團同意，行使自由球員的權利則在球員自己身上。

由於入札制度的申請期限到期，樂天並未提出申請，讓辰己涼介這個休賽季確定無法透過入札制度挑戰大聯盟。

針對辰己涼介不明朗的現況，樂天GM石井一久表示，「在他討論那個話題（入札制度）的時候，他就成為FA球員了。從他舉手宣布行使FA權利的那一刻起，方向就有點不一樣了。」不過石井表示，無論他留下或離開，球隊都會保持正面態度。而樂天擁有辰己涼介的保有權，因此會認真對待，並願意做出真誠的回應。

辰己涼介在去年12強曾放話輸給台灣要改當投手因此聲名大噪，不過今年球季他不僅沒有能夠順利登板，自己於野手本職表現也不理想，114場出賽打擊率2成40，是自2021年以來的新低，去年敲出158支安打的他今年只剩下88安，出賽場次也從去年143場下降至114場。

