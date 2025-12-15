MLB》雙城今冬首筆大聯盟補強出爐！ 簽下本季22轟明星一壘手

貝爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，雙城與明星一壘手貝爾（Josh Bell）簽下1年附有共同選擇權的合約，是雙城今年冬天的第一筆大聯盟約補強。

33歲的貝爾是名左右開弓的打者，主要擔任一壘或者指定打擊，上個賽季貝爾效力於國民隊，單季出賽140場，敲出22轟、63分打點，標準化攻擊指數（OPS+）110，由於防守不佳加上加權得分創造值（wRC+）只比聯盟平均好一點（107），整體fWAR（勝利貢獻值）僅有0.1。

貝爾是海盜在2011年選秀會上第二輪選進的好手，曾有5個年度入選百大新秀榜單，他的生涯年在2019年，該季他在海盜敲出37轟、116分打點，跑回94分，wRC+135，fWAR3.1，是生涯至今唯一入選明星賽的年份。2022年貝爾則在效力國民與教士兩隊時以單季17轟、wRC+124的表現拿到銀棒獎。

根據《Fangraphs》預測，貝爾新賽季將會擔任雙城隊的先發一壘手，本賽季雙城一壘手位置大部分由「火箭人之子」克萊門斯（Kody Clemens）擔綱，今年克萊門斯從費城人轉戰雙城敲出19轟，打出生涯年，儘管如此克萊門斯在雙城的wRC+也僅有98（在費城人為-48），簽下貝爾對雙城來說依舊是火力上的升級。

