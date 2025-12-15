自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》雙城今冬首筆大聯盟補強出爐！ 簽下本季22轟明星一壘手

2025/12/15 22:55

貝爾。（資料照）貝爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，雙城與明星一壘手貝爾（Josh Bell）簽下1年附有共同選擇權的合約，是雙城今年冬天的第一筆大聯盟約補強。

33歲的貝爾是名左右開弓的打者，主要擔任一壘或者指定打擊，上個賽季貝爾效力於國民隊，單季出賽140場，敲出22轟、63分打點，標準化攻擊指數（OPS+）110，由於防守不佳加上加權得分創造值（wRC+）只比聯盟平均好一點（107），整體fWAR（勝利貢獻值）僅有0.1。

貝爾是海盜在2011年選秀會上第二輪選進的好手，曾有5個年度入選百大新秀榜單，他的生涯年在2019年，該季他在海盜敲出37轟、116分打點，跑回94分，wRC+135，fWAR3.1，是生涯至今唯一入選明星賽的年份。2022年貝爾則在效力國民與教士兩隊時以單季17轟、wRC+124的表現拿到銀棒獎。

根據《Fangraphs》預測，貝爾新賽季將會擔任雙城隊的先發一壘手，本賽季雙城一壘手位置大部分由「火箭人之子」克萊門斯（Kody Clemens）擔綱，今年克萊門斯從費城人轉戰雙城敲出19轟，打出生涯年，儘管如此克萊門斯在雙城的wRC+也僅有98（在費城人為-48），簽下貝爾對雙城來說依舊是火力上的升級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中