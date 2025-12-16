自由電子報
籃球》「先天不足，後天失調」本土長人稀缺 顏行書認為需從基層改變

2025/12/16 07:07

顏行書。（資料照，記者林正堃攝）顏行書。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕本土長人稀缺成為台灣男籃近年一大困境，TPBL桃園雲豹營運長顏行書認為，這個問題牽涉層面極廣，必須從基層訓練開始改變。

台灣本土長人荒是每到國際賽就會一再被提起的問題，日前落幕的世界盃資格賽，台灣隊總教練圖齊派出「一大四小」陣容引發熱議，再度凸顯4號位斷層的危機。

對於台灣本土長人稀缺，顏行書指出，這個問題牽涉範圍極廣，包括基層的訓練以及籃球觀念，他表示，不少國中時超過200公分的球員都會直接被要求打內線，「在為了成績下，敏捷、速度、協調等能力都缺乏訓練。」

顏行書認為，選手在國、高中時的訓練不應該被侷限，「不要限制他一定要打什麼，把所有的訓練都給他，讓他自由發展，球員會發展成什麼樣子是很難預期的。」

顏行書在雲豹為球員打造一套發展計畫，但他不諱言，球員經過學生時期多年養成，很多觀念無法短時間內改變，「從國中到大學經過9年的養成，到了職業很難改變。」

顏行書指出，台灣在先天身材上就不比其他國家，再施以不適合的訓練，培養出好的長人的機率就更低，可以說是「先天不足，後天失調」，在場邊受訪時，雲豹洋將麥卡洛正在練球，顏行書以麥卡洛為例，「我們就是沒有像這種206公分能跑、能跳的球員，他在養成時有受到適合的訓練，但我們的基層是200公分就往裡面打。」

