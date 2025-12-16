自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹小將逐漸打出身手 顏行書親揭球員發展計畫

2025/12/16 07:07

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園雲豹目前以10勝2敗暫居聯盟龍頭，年輕球員的成長有目共睹，營運長顏行書表示，球隊在建隊時就希望能打造最好的球員發展計畫，積極培養年輕好手。

雲豹在聯盟季前公布的冠軍預測只獲得1%的青睞，在不被看好之下於新賽季的「戰國時代」殺出重圍，顏行書表示，球隊一直照著建隊時制定的計畫，本季原本就設定是高錦瑋與林信寬的收成年，加上合適的洋將配置、新任主帥羅德爾調整球隊速度快，「我們開季確實打得滿順的。」

雲豹本季在自由球員市場網羅曹薰襄，提升板凳深度，讓上季勞苦功高的克羅馬與高錦瑋有更多喘息空間，另外莊博元、董永全等年輕好手的進步同樣有目共睹，也讓球隊有更多可用之兵。

二年級生莊博元菜鳥球季平均上場3分48秒、攻下0.9分，本季平均上場時間來到23分鐘，場均貢獻5.6分，有機會角逐本季最佳進步獎，顏行書透露，本季特別強調莊博元底角三分球能力以及防守速度能跟上對手持球者，「給他這個任務、讓他知道自己在球隊的角色，就可以更快速融入團隊戰術，在定位明確下透過訓練與比賽，讓身體跟心理盡早適應球隊賦予的角色。」

顏行書指出，近年因自由市場人選不多，大多只能從選秀尋覓人才，因此上任後就希望打造良好的球員發展計畫，與擁有堅強本土陣容的球隊抗衡，對於所謂的球員發展計畫，顏行書解釋，管理階層與教練團會一一針對球員經歷、特性，從訓練與熱身中加入每個人需要的東西，包括控制球的能力、切入、定點投籃、擋拆到戰術理解等等，「還有暑期要培養誰，以誰為主力打幾個盃賽，我們都有完整的規劃，球員知道自己在球隊的角色與任務，就能有更好的準備。」

