TPBL》48分鐘VS.40分鐘？顏行書支持與國際賽接軌但需有配套措施

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG日前宣布最快明年球季將比賽時間從48分鐘改為40分鐘，希望能與國際賽接軌，TPBL球團則尚未達成共識，表示需要周全配套措施，不會倉促上路，桃園雲豹營運長顏行書指出，個人立場也是支持與國際賽接軌，但需有配套措施，「聯盟現階段不一定有條件去改。」

對於單節該打12或10分鐘，不少外籍主帥都認為支持後者，雲豹新任總教練羅德爾有不同看法，他當時受訪時表示，採用48分鐘正是台灣職籃特別之處，也可以讓本土球員有更多上場機會，沒有改變必要。

TPBL內部對於變革與否有過不少討論，顏行書指出，雖然自己支持改為40分鐘與國際賽接軌，但前提是要有一定的配套措施，「40分鐘能夠讓球員適應國際賽，本土有好的聯賽，國家隊有很好的成績，整個產業才能向上提升。」

然而顏行書認為，以目前TPBL聯盟7隊規模，現階段不見得有條件馬上進行變革，「改了代表有更多本土球員沒有球打、沒有磨練的機會，人才庫會減少。」

顏行書指出，在聯盟目前無法增隊，或是無法有二級聯賽之下，改為40分鐘會讓本土球員沒有舞台發揮，他不諱言，像是本季進步不少的年輕好手莊博元、董永全等人的機會就會變少，「莊博元今年可以打20分鐘、董永全16分鐘，那改為40分鐘就可能變成8或14分鐘。我們現在有7隊，但是如果可以到10隊的話，他們兩個人可能就是其他隊的先發，那三年後他們能成為什麼樣的球員，其實是很難預測的。」

