體育 棒球 其它

經典賽》銀河艦隊！多明尼加再添重磅戰力 183轟小葛雷諾確定參賽

2025/12/16 08:59

小葛雷諾。（資料照）小葛雷諾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽明年3月登場，多明尼加目標打造銀河艦隊，今天再添重磅戰力，藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）確定參戰。

小葛雷諾在上屆WBC因膝蓋不適辭退，當時他坦言退出經典賽是「很艱難的決定」，如今他義不容辭參賽，將踏上國際賽場為國爭光。

小葛雷諾在大聯盟7年繳出183轟、591分打點，打擊率0.288，攻擊指數0.861，5度入選明星賽，3次獲選年度第一隊，有2座銀棒獎、1座金手套。

多明尼加陣容星光熠熠，目前已經確定或表態參賽的球員，包括索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）、克魯茲（Elly De La Cruz）、卡米內洛（Junior Caminero）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、佩多摩（Geraldo Perdomo）、拉米瑞茲（José Ramírez）、馬堤（Ketel Marte）等人。

多明尼加曾在2013年WBC奪冠，但上屆止步小組賽，明年要力拚重拾金盃。多明尼加在預賽所屬D組，要對上委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜。

