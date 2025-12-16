自由電子報
TPBL》帶著冠軍經驗回歸夢想家 布依德：這裡像我在台灣的家

2025/12/16 11:54

布依德。（夢想家提供）布依德。（夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今正式宣布，曾於 2021–22 與 2023–24 賽季效力球隊的布依德（Julian Boyd）再度披上夢想家戰袍，這也是他第3度回歸夢想家，重返熟悉的舞台，為團隊在攻防注入即戰力。

35歲的布依德，於2021-22賽季首次加盟夢想家時，繳出場均19.1 分、11.2 籃板的雙十表現。2023-24年效力夢想家期間，貢獻出場均17.6分、10.6籃板、1.9助攻與1.6 阻攻的全能成績，展現強大破壞力與進攻效率。隔年轉戰 PLG聯盟，他依舊維持高檔演出，場均17.1分、10.3籃板、1.9助攻，並以全能的攻防表現拿下PLG單月MVP，並在奪冠過程中扮演關鍵角色。布依德憑藉強悍的對抗性、出色的禁區保護能力與穩定的得分手段，近六成的投籃命中率搭配三成以上的外線火力，讓他成為鋒線端難以對位的關鍵戰力。

夢想家總經理韓駿鎧表示：「布依德是一名非常成熟且值得信賴的球員，他不僅熟悉我們的體系，也能立即提升球隊的攻守穩定性。過去兩度合作，他展現了高度職業態度與團隊價值。今年再次回到夢想家，我們相信他的冠軍經驗能帶給球隊更多能量。」

布依德分享再次回歸心情，「能回到我在台灣最一開始的地方，我真的感到非常開心。這些年我在不同地方打球，但最後總是回到夢想家。一直以來，這裡對我而言就像在台灣的家，能再次回到這裡，這喜悅是無法用言語形容的。」他也提到，賽季將以自身的能量與努力幫助球隊前進，「我期待用自己的拼勁與態度為球隊做出貢獻，當年一起並肩作戰的夥伴，現在仍有不少留在隊中，我非常期待再次與這些熟悉的隊友重聚，一起回到球場，為夢想家而戰。」

