高球》台哥大公開賽明登場 徐薇淩挑戰衛冕：全力以赴

台灣大哥大公開賽明天在台豐高爾夫球場開打。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／彰化報導〕2025台灣大哥大女子公開賽明天在彰化台豐高爾夫俱樂部點燃戰火，總獎金由去年800萬一口氣加碼至1000萬元，賽事升級與南韓女子職業高球協會（KLPGA）完成共同認證，這次吸引來自包括台灣、南韓、泰國、日本與美國共108名高手參與角逐，這次前來衛冕的台灣一姐徐薇淩表示，一定會全力以赴，但也平常心看待這件事情。

台哥大公開賽今年獎金加碼至1千萬元，吸引各國好手前來踢館，台灣軍團精銳盡出，除了旅外好手徐薇淩挑戰衛冕，其他還有「微笑球后」曾雅妮、李旻、洪玉霖、侯羽薔、侯羽桑、盧昕妤、林子涵、蔡佩穎、劉嬿等人。

徐薇淩去年抱回冠軍，這是她生涯第2度在台哥大公開賽封后，今年要前來衛冕，同時挑戰第3冠，她說：「我覺得今年我都盡力在打前面名次，我覺得這樣子的心態對我這一整年還滿加分的，所以我這禮拜也會秉持一樣的想法，雖然衛冕也是有一點點運氣成分，但我這個禮拜一定會全力以赴、好好加油。」

徐薇淩今年在LPGA收穫豐富，除了英國公開賽拿下生涯最佳的並列第6，另外在KPMG女子PGA錦標賽並列第10，兩場大賽打進前10名，休普萊特菁英賽獲得並列第5，另外她也代表亞洲加入世界隊參與國際皇冠盃。總結這季表現，徐薇淩認為，自己的穩定性越來越好，且現在LPGA競爭力變得更強，可能差一桿名次落差很大，「以前可能打完一場比賽都會去想說，自己到底做了什麼事，但現在有些比賽可能即使最後名次沒有特別好，但有一些好的地方是在未來比賽中很受用的。」

台灣大哥大公開賽明天在台豐高爾夫球場開打，徐薇淩（後排左二）挑戰衛冕。（記者粘藐云攝）

