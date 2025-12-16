自由電子報
高球》「要打得有耐心」曾雅妮分享台豐球場攻略

2025/12/16 12:35

台灣大哥大公開賽明天在台豐高爾夫球場開打，曾雅妮（後排右二）。（記者粘藐云攝）台灣大哥大公開賽明天在台豐高爾夫球場開打，曾雅妮（後排右二）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／彰化報導〕2025台灣大哥大女子公開賽明天在彰化台豐高爾夫俱樂部點燃戰火，「微笑球后」曾雅妮今天出席賽前記者會，她分享對於這座球場的攻略，她認為，必須要打得更有耐心一些；先前她因腰傷休養了一段時間，她也利用這段時間到不同企業演講，分享心路歷程和心靈相關的話題，養自己身體的傷，同時用她的力量，療癒其他人的心靈。

曾雅妮在10月底的緯創公開賽奪冠，終結長達11年冠軍荒，但她在上個月聲寶公開賽中因腰傷復發，為避免傷勢持續惡化不得不退賽，她也利用這段時間積極養傷、治療。妮妮坦言，目前還是有不舒服的情況，這陣子訓練都讓物理治療師隨行，同時積極治療、恢復，希望能趕上這一場年度封關大賽。

過去多次在台豐球場出賽，曾雅妮曾於2014年在此封后，對於這座球場並不陌生，她分享在這裡打球的心得，「我覺得其實這個球場就是要更有耐心一點，這裡有幾洞真的滿難打的，該進攻的時候可以進攻，但不該進攻的時還是要打保守一點，策略也很重要，它最難的地方，還是果嶺非常快、坡度也很大，要稍微有耐心一點。」

曾雅妮近期養傷之餘也沒閒著，她到愛迪達、微軟等企業演講，分享她的故事、心路歷程，希望帶給大家一些力量，這也是她想做的事情。至於明年賽季，她還是會以美巡賽為主，但也會參與歐巡賽，持續爭取佳績。

