TPBL》戰神什麼操作？ 網羅前T1飆分王史東

〔記者吳孟儒／台北報導〕台新育樂今宣布中鋒史東（Diamond Stone）加盟台北台新戰神，期盼他助隊增添火力，持續衝刺戰績。

史東曾短暫登上NBA舞台，累積7場出賽紀錄，隨後征戰發展聯盟與多國職業聯賽，並於2021-23年間兩度來台效力T1台啤英熊與台中太陽，而他的進攻手段多元，無論低位單打、中距離投射或外線火力皆有發揮，在2016年NBA選秀，他以第40順位被紐奧良鵜鶘隊選中，隨即交易至快艇隊，並於2016-17賽季短暫出賽7場。其後轉戰NBA發展聯盟、波多黎各、以色列、菲律賓、墨西哥等多國聯賽，累積豐富實戰經驗。

史東2021-22賽季加盟T1台啤英熊，場均攻下27.5分並奪得得分王殊榮；2022-23賽季轉戰T1台中太陽，曾繳出單場37分、20籃板的精采表現，更於該季達成千分里程碑，以38場成為T1聯盟史上最快達成千分紀錄的球員，同時也是聯盟首位千分達陣者，徹底展現禁區主宰力與充沛得分火力，對於再次重返熟悉的台灣舞台，史東表示：「我唯一的目標就是贏得總冠軍，我想這也是在這裡每個人的目標。」他表示，球隊整體戰力完整，自己將專注做好本分，幫助球隊持續贏球。

多年未見的老戰友小台黃聰翰，再次見到史東便與他重現當年的默契遊戲，小台驚訝地說：「他還記得欸！」陳文宏則提到，對史東的火燙手感印象深刻，期待他為戰神帶來更多進攻火力。戰神陣中丁聖儒、陳文宏、蘇奕晉、黃聰翰皆為昔日隊友，史東也提到，對他們的球風並不陌生，「我很清楚他們在場上的打法，希望能讓他們打得更輕鬆。」他也觀察到，大家都變得更強壯，「看得出來平時訓練非常扎實。」

