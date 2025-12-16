富邦U18》因為手指破皮只差一人次未能完投 洪偉哲直言不甘心

洪偉哲。（大會提供）

〔記者吳清正／新北報導〕新竹市洪偉哲對宜蘭縣先發6.2局無責失，帶領球隊打進新北富邦U18青棒賽複賽，但是因為右手食指破皮流血，只差1人次未能完投，讓洪偉哲直言非常不甘心，要在決賽拚回來。

新竹市總教練劉子禾表示，先發投手都會想要完投，洪偉哲又是特別好勝的選手，因此沒有在投到79球時把他換掉（投80球需隔場3天），但是第7局洪偉哲的手指破皮流血，再投會有風險，不得不換投。

請繼續往下閱讀...

洪偉哲表示，手指破皮是老毛病，今天賽前練投就又破皮，投到第7局雖然流血，但是並不會痛，自認還可以投，被換掉真的很甘心，其實不止這一場，每次先發都是以完投為目標。

洪偉哲表示，這次原本排定第1場對南韓首爾先發，但是調整狀況不好而換人，而昨天敗給高雄市，全隊士氣低落，今天不能輸才有晉級機會，無論如何都要守下來，不過，今天狀況還是不好，球速投不出來，因此以變化球為主，讓打者打不好，再靠守備幫忙，特別感謝左外野手張邵軍第4局的美技守備，化解至少失2分的危機。

高三的洪偉哲已決定投入明年中職選秀，他表示，如果未獲青睞，就到大學再磨練，除了球速和變化球，以前比賽中情緒容易波動，現在已經好很多，心理素質還是要再加強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法