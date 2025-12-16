自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》美媒爆洋基聆聽30轟30盜「爵士哥」交易報價！總管給出回應

2025/12/16 16:39

奇澤姆。（資料照）奇澤姆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》帕桑（Jeff Passan）與大聯盟官網霍克（Bryan Hoch）報導，洋基近期已經聆聽過有關明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的交易報價。

今年是奇澤姆自2024年7月從馬林魚交易至洋基後，第一個完整的條紋軍賽季，本季出賽130場，打擊三圍.242/.332/.481，攻擊指數0.813，敲出31轟、80分打點，跑出31次盜壘，wRC+126，fWAR值4.4。奇澤姆的全壘打並列全聯盟所有符合資格二壘手之冠，fWAR值高居第3。

大聯盟官網洋基隨隊記者霍克指出，目前沒有任何跡象表明洋基有意交易奇澤姆，不過總管凱許曼（Brian Cashman）表示，洋基對各種提議持開放態度，球團也正在尋找加強投手陣容的方案。

凱許曼強調，洋基2年前的交易大限換來奇澤姆，也無疑提升洋基的實力，他是一位全明星等級的二壘手，這是一樁很棒的買賣。至於奇澤姆明年季後將成自由身，但洋基至今尚未與奇澤姆有過續約談判，不過凱許曼表示，這就是洋基一直以來的作風。

洋基是否奇澤姆視為球隊二壘的未來解答，仍有待時間來決定，凱許曼表示，球隊會保持開放的心態，奇澤姆是非常優秀的球員，因此要分道揚鑣絕不容易，「但我們的工作就是對任何事情都保持開放的態度。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中