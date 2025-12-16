MLB》美媒爆洋基聆聽30轟30盜「爵士哥」交易報價！總管給出回應

奇澤姆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》帕桑（Jeff Passan）與大聯盟官網霍克（Bryan Hoch）報導，洋基近期已經聆聽過有關明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的交易報價。

今年是奇澤姆自2024年7月從馬林魚交易至洋基後，第一個完整的條紋軍賽季，本季出賽130場，打擊三圍.242/.332/.481，攻擊指數0.813，敲出31轟、80分打點，跑出31次盜壘，wRC+126，fWAR值4.4。奇澤姆的全壘打並列全聯盟所有符合資格二壘手之冠，fWAR值高居第3。

大聯盟官網洋基隨隊記者霍克指出，目前沒有任何跡象表明洋基有意交易奇澤姆，不過總管凱許曼（Brian Cashman）表示，洋基對各種提議持開放態度，球團也正在尋找加強投手陣容的方案。

凱許曼強調，洋基2年前的交易大限換來奇澤姆，也無疑提升洋基的實力，他是一位全明星等級的二壘手，這是一樁很棒的買賣。至於奇澤姆明年季後將成自由身，但洋基至今尚未與奇澤姆有過續約談判，不過凱許曼表示，這就是洋基一直以來的作風。

洋基是否奇澤姆視為球隊二壘的未來解答，仍有待時間來決定，凱許曼表示，球隊會保持開放的心態，奇澤姆是非常優秀的球員，因此要分道揚鑣絕不容易，「但我們的工作就是對任何事情都保持開放的態度。」

