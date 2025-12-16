自由電子報
體育 棒球

台日交流賽》火腿、軟銀明年與台灣隊交手！賽程、票價出爐

2025/12/16 15:55

「2026台日棒球國際交流賽」（經典賽熱身賽）記者會，中信兄弟陳俊秀（左起）、福岡軟銀柳町達、日本火腿野村佑希、味全龍林凱威。（記者陳逸寬攝）「2026台日棒球國際交流賽」（經典賽熱身賽）記者會，中信兄弟陳俊秀（左起）、福岡軟銀柳町達、日本火腿野村佑希、味全龍林凱威。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕「2026台日棒球國際交流賽」將於明年2月25日至28日舉辦，日職軟銀、日本火腿隊將來台，和經典賽台灣隊、中信兄弟與味全龍3支台灣隊伍交流切磋。對台灣隊而言，這也將是他們征戰東京經典賽前在台灣唯一的公開賽事。

今天開賽記者會上，中信兄弟陳俊秀、味全龍林凱威、福岡軟銀柳町達和日本火腿野村佑希出席。主辦方挺悍運動行銷喊出口號「成就經典」，並公布對戰組合、賽程與票價。最貴2880元，最便宜則是680元。12/23中信卡友先行購買，12/24中午12點全面開賣。

此次交流賽，也被視為台灣隊「壯行試合」。中職會長蔡其昌說：「感謝辜仲諒理事長和中國信託陳佳文董事長。每一年國家隊出去之前都會舉辦交流賽，正當我們開始想說要找誰當交流對象的時候，辜理事長往返奔波促成，心中一直期待的火腿隊和軟銀隊，都是設定目標，沒想到能一次邀過來，也讓聯盟能專心處理組訓，國家隊行政由辜理事長和中國信託支持。很精采的比賽，公辦熱身賽之前唯二兩場，球迷一睹為快，屆時歡迎球迷朋友來狀行，替他們加油。」

交流賽賽程：
2/25 19:00 中信兄弟vs福岡軟銀鷹
2/26 19:00 軟銀vs台灣隊
2/27 15:00 日本火腿vs台灣隊
2/28 15:00日本火腿vs味全龍

「2026台日棒球國際交流賽」賽程出爐。（記者陳逸寬攝）「2026台日棒球國際交流賽」賽程出爐。（記者陳逸寬攝）

「2026台日棒球國際交流賽」票價出爐。（記者陳逸寬攝）「2026台日棒球國際交流賽」票價出爐。（記者陳逸寬攝）

「2026台日棒球國際交流賽」（經典賽熱身賽）記者會，中華職棒會長蔡其昌。（記者陳逸寬攝）「2026台日棒球國際交流賽」（經典賽熱身賽）記者會，中華職棒會長蔡其昌。（記者陳逸寬攝）

