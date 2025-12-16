自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

台日交流賽》對戰組合確認！ 台日4隊球星先禮後兵相約明年交手

2025/12/16 16:00

「2026台日棒球國際交流賽」（經典賽熱身賽）記者會，中信兄弟陳俊秀（左起）、福岡軟銀柳町達、日本火腿野村佑希、味全龍林凱威。（記者陳逸寬攝）「2026台日棒球國際交流賽」（經典賽熱身賽）記者會，中信兄弟陳俊秀（左起）、福岡軟銀柳町達、日本火腿野村佑希、味全龍林凱威。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕「2026台日棒球國際交流賽」將於明年2月25日至28日舉辦，日職軟銀、日本火腿隊將來台，和經典賽台灣隊、中信兄弟與味全龍3支台灣隊伍交流切磋。

稍早，4支職業隊伍的對戰組合確定，中信兄弟和軟銀、味全龍和日本火腿交手。

今天開賽記者會上，中信兄弟陳俊秀、味全龍林凱威、福岡軟銀柳町達和日本火腿野村佑希出席。

柳町達說，對台灣的第一印象是珍珠奶茶、鳳梨酥等小吃，明年若來台，希望嘗試小籠包。他也提到，這是他首次來台交流比賽，希望台灣球迷多多進場加油。

陳俊秀今年就有和日職交流經驗，他坦言，每次交流賽都覺得日職投手強悍，且準備得很充實。這次交流賽與軟銀交手，陳俊秀提及身旁的柳町達，說：「想好好欣賞他的打擊，從影片看是厲害的選手。」

味全和日本火腿交手，火腿隊野村佑希說，母隊有古林睿煬、孫易磊兩位強投，相信台灣還有更多優秀投手，期待和其他投手對戰，身為火腿隊一員，會好好在觀眾面前努力展現。味全龍林凱威說，最想對決上回交流從他手中敲安的萬波中正，「想要討回來。若面對到野村佑希，也會全力以赴。」

交流賽賽程：

2/25 19:00 中信兄弟vs福岡軟銀鷹

2/26 19:00 軟銀vs台灣隊

2/27 15:00 日本火腿vs台灣隊

2/28 15:00日本火腿vs味全龍

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中