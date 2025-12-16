台日交流賽》對戰組合確認！ 台日4隊球星先禮後兵相約明年交手

「2026台日棒球國際交流賽」（經典賽熱身賽）記者會，中信兄弟陳俊秀（左起）、福岡軟銀柳町達、日本火腿野村佑希、味全龍林凱威。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕「2026台日棒球國際交流賽」將於明年2月25日至28日舉辦，日職軟銀、日本火腿隊將來台，和經典賽台灣隊、中信兄弟與味全龍3支台灣隊伍交流切磋。

稍早，4支職業隊伍的對戰組合確定，中信兄弟和軟銀、味全龍和日本火腿交手。

今天開賽記者會上，中信兄弟陳俊秀、味全龍林凱威、福岡軟銀柳町達和日本火腿野村佑希出席。

柳町達說，對台灣的第一印象是珍珠奶茶、鳳梨酥等小吃，明年若來台，希望嘗試小籠包。他也提到，這是他首次來台交流比賽，希望台灣球迷多多進場加油。

陳俊秀今年就有和日職交流經驗，他坦言，每次交流賽都覺得日職投手強悍，且準備得很充實。這次交流賽與軟銀交手，陳俊秀提及身旁的柳町達，說：「想好好欣賞他的打擊，從影片看是厲害的選手。」

味全和日本火腿交手，火腿隊野村佑希說，母隊有古林睿煬、孫易磊兩位強投，相信台灣還有更多優秀投手，期待和其他投手對戰，身為火腿隊一員，會好好在觀眾面前努力展現。味全龍林凱威說，最想對決上回交流從他手中敲安的萬波中正，「想要討回來。若面對到野村佑希，也會全力以赴。」

交流賽賽程：

2/25 19:00 中信兄弟vs福岡軟銀鷹

2/26 19:00 軟銀vs台灣隊

2/27 15:00 日本火腿vs台灣隊

2/28 15:00日本火腿vs味全龍

