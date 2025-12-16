足球》足協20日理事長補選 唯一候選人張璨拋出自己的理念

張璨投入足協協會理事長補選。（張璨提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕足球協會風波不斷，近4年來理事長得選4次，王麟祥11月18日遞交辭呈後，協會將於週六進行補選，如今只有張璨完成報名，也形成同額競選，他今天強調，自己沒有派系包袱，3年前就曾出來參與理事長選舉，這次參與補選唯一想法就只希望最愛的足球不要繼續沉淪，若能順利擔任理事長，也會進行改革。

張璨為足球媒體《勁球網》創辦人及木蘭聯賽女武神隊董事長，曾在2022年投入足協理事長選舉但無緣當選。在王麟祥以身體健康為由請辭，張璨決定再度參與補選，盼能對於協會進行相關改革，他也沒料到會是「同額競選」。

請繼續往下閱讀...

張璨透露，足球是他最喜歡的運動，即使身旁的人都有勸退他，希望他直接參與改選，9個月任期直接變為4年，「我如果9個月都不想做，何來談4年任期，且明年3月有女足亞洲盃足球賽，也是台灣最接近世界盃的機會，協會應該盡快重回正軌，讓球員能無後顧之憂參賽，且足協若需要改變，應該從現在開始，而不是9個月後。」

足協共43個會員具投票資格，若當天未達22人出席，補選可能成場空。張璨屆時若無法通過補選考驗，足協第13屆理事會日前已提前宣布，「如本次臨時會員大會未能順利選出新任理事長，本屆理事會將同意縮短任期，提前啟動第14屆換屆改選作業。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法