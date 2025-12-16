自由電子報
棒球 中職

中職》魔鷹確定回歸 跟台鋼雄鷹明年一起「做伙拚」

2025/12/16 16:09

台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹續約，也公布明年新球季口號「做伙拚」，希望明年有機會做伙拚進季後賽。（台鋼提供）台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹續約，也公布明年新球季口號「做伙拚」，希望明年有機會做伙拚進季後賽。（台鋼提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹續約，也公布明年新球季口號「做伙拚」，希望明年有機會做伙拚進季後賽。

台鋼雄鷹在2026年即將展開隊史第3年一軍賽季，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，首先由「大哥」魔鷹打頭陣，球團今日宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元。

在台灣擁有高人氣，魔鷹也常提及球迷暖心支持，對於2026年續披台鋼雄鷹戰袍，他透過球團表示：「很開心能在2026年回到球隊，要感謝台鋼雄鷹、感謝所有球迷，也感謝高雄市，一直以來給我的支持，非常期待能和教練團、隊友一起努力，拿下2026年總冠軍！」

而談到黃子鵬加盟，魔鷹表示：「很興奮能和新隊友老虎（黃子鵬）一起並肩作戰，非常期待和大家一起衝擊總冠軍。」生涯與黃子鵬對戰，魔鷹15打數5安打，包含兩發全壘打，明年球季即將成為隊友，期待魔鷹繼續以強大火力給予分數支援。

台鋼雄鷹11月21日趁著冬季聯盟賽前，於澄清湖球場舉辦吉祥物TAKAO快閃見面會，並在活動當中安排驚喜橋段，透過影片宣布黃子鵬加盟資訊，現場氣氛熱烈；這次宣布魔鷹加盟，再次規畫驚喜，在《冠軍之路》世界棒球12強賽奪冠紀錄片台鋼雄鷹專場特映會現場，邀請50位鷹國皇家會員到場，先是透過影片宣布2026年度口號——「做伙拚」，接著魔鷹出現在大螢幕上，宣布2026年續留台鋼雄鷹，並喊出年度口號，要跟團隊一起「做伙拚」衝擊總冠軍！

