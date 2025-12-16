自由電子報
TPBL》特攻洋將馬可太扛了！獲選單週MVP實至名歸

2025/12/16 16:14

中信特攻馬可。（資料照，記者林正堃攝）中信特攻馬可。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新北中信特攻外援馬可上週展現出無可匹敵的禁區統治力，以場均 30 分、17 籃板、3.5 助攻、效率值高達 40 的驚人表現，全面壓制對手，毫無懸念地獲選為 TPBL 第九週單週最有價值球員。

特攻上週末兩場賽事皆面臨高強度考驗，馬可持續扛起攻防兩端最堅實的屏障，週六迎戰聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹，他在禁區攻守兩端展現高度存在感，繳出 26 分、17 籃板、3 助攻的雙十數據，成為球隊能與強權抗衡的重要支柱。

週日的新北德比對上國王，戰局更是激烈膠著。特攻一度落後多達17 分，但下半場在馬可領軍下急起直追，攜手本土群展開反撲。馬可此役火力全開，全場攻下34 分、17籃板、4助攻，不僅持續在禁區製造無敵殺傷力，也成功帶動球隊節奏，成為逆轉戰局的關鍵推手。

對於獲選單週MVP，馬可謙遜地將榮耀歸於團隊 。馬可表示：「很開心在球隊三連勝之際得到週MVP，這個榮譽是屬於整個團隊的，教練團、本土、外援、後勤團隊，大家團結一心，一起把球隊狀況往上提升，相信接下來球隊會越來越好，繼續連勝，同時謝謝各位球迷的支持，特攻會繼續加油！」

