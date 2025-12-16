羽球年終賽》賽程出爐！王齊麟／邱相榤明天首戰「大魔王」

王齊麟、邱相榤（資料照，Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）年終總決賽明天將在中國杭州點燃戰火，台灣3組人馬男單周天成、男雙王齊麟／邱相榤、女雙謝沛珊／洪恩慈明天接力登場，其中王齊麟／邱相榤首戰就要遇到本季狀態火燙的南韓強敵「大魔王」金元昊／徐承宰。

年終賽由各組年度巡迴賽積分前8名取得參賽資格，台灣今年就由周天成、王齊麟／邱相榤、謝沛珊／洪恩慈出擊，其中男雙、女雙兩組都是首度參賽。

王齊麟／邱相榤在10月還不敢想像能拿到年終賽參賽門票，不過兩人在11月先於德國海洛公開賽封王，再來日本熊本大師賽又挺進4強，也拉尾盤進軍年終賽。

王齊麟曾跟李洋在2020年的年終賽封王，兩人也挾著巴黎奧運金牌登上去年的年終賽，當時則是李洋生涯最後一舞。如今，王齊麟改和邱相榤合作，將持續透過這場大賽累積合作默契，也期望能跟大魔王金元昊／徐承宰有番激戰，麟榤配另外兩組對手為馬來西亞萬煒聰／鄭凱文、印尼古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）。

尋求連兩屆晉級4強的周天成，首場對陣日本一哥奈良岡功大，同組對手還有中國選手石宇奇、李詩灃。謝沛珊／洪恩慈首場也要挑戰世界第1的中國組合劉聖書／譚寧，另兩組強敵為南韓金慧貞／孔熙容、白荷娜／李紹希。

