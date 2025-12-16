自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球年終賽》賽程出爐！王齊麟／邱相榤明天首戰「大魔王」

2025/12/16 16:15

王齊麟、邱相榤（資料照，Badminton photo提供）王齊麟、邱相榤（資料照，Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）年終總決賽明天將在中國杭州點燃戰火，台灣3組人馬男單周天成、男雙王齊麟／邱相榤、女雙謝沛珊／洪恩慈明天接力登場，其中王齊麟／邱相榤首戰就要遇到本季狀態火燙的南韓強敵「大魔王」金元昊／徐承宰。

年終賽由各組年度巡迴賽積分前8名取得參賽資格，台灣今年就由周天成、王齊麟／邱相榤、謝沛珊／洪恩慈出擊，其中男雙、女雙兩組都是首度參賽。

王齊麟／邱相榤在10月還不敢想像能拿到年終賽參賽門票，不過兩人在11月先於德國海洛公開賽封王，再來日本熊本大師賽又挺進4強，也拉尾盤進軍年終賽。

王齊麟曾跟李洋在2020年的年終賽封王，兩人也挾著巴黎奧運金牌登上去年的年終賽，當時則是李洋生涯最後一舞。如今，王齊麟改和邱相榤合作，將持續透過這場大賽累積合作默契，也期望能跟大魔王金元昊／徐承宰有番激戰，麟榤配另外兩組對手為馬來西亞萬煒聰／鄭凱文、印尼古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）。

尋求連兩屆晉級4強的周天成，首場對陣日本一哥奈良岡功大，同組對手還有中國選手石宇奇、李詩灃。謝沛珊／洪恩慈首場也要挑戰世界第1的中國組合劉聖書／譚寧，另兩組強敵為南韓金慧貞／孔熙容、白荷娜／李紹希。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中