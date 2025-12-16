自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台鋼包場看12強紀影片 魔鷹驚喜現身影片喊出「做伙拚」

2025/12/16 16:32

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹完成續約，還在下午包場觀看12強奪冠紀錄片《冠軍之路》之前，替在場50位鷹國皇家會員安排驚喜橋段。在看電影前，台鋼球團先透過影片宣布2026年度口號「做伙拚」，接著魔鷹出現在大螢幕上宣布回歸，並親自說出「做伙拚」的口號，模樣相當可愛。

台鋼球團在季後網羅自由市場大咖投手黃子鵬時，就曾在11月21日冬季聯盟賽前於澄清湖球場舉行吉祥物TAKAO快閃見面會，並在活動當中安排驚喜橋段，透過影片宣布黃子鵬加盟資訊，現場氣氛熱烈。

這次宣布魔鷹加盟，球團再次規畫驚喜，在今天下午台鋼雄鷹的專場12強紀錄片特映會現場，邀請50位鷹國皇家會員到場，先讓球迷觀看一段年度口號影片，接著就看到魔鷹現身其中，除了宣布明年續留，還一起喊出「做伙拚」。

台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹完成續約，還在下午包場觀看12強奪冠紀錄片《冠軍之路》之前，替在場50位鷹國皇家會員安排驚喜橋段。（台鋼提供）台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹完成續約，還在下午包場觀看12強奪冠紀錄片《冠軍之路》之前，替在場50位鷹國皇家會員安排驚喜橋段。（台鋼提供）

台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹完成續約，還在下午包場觀看12強奪冠紀錄片《冠軍之路》之前，替在場50位鷹國皇家會員安排驚喜橋段。（台鋼提供）台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹完成續約，還在下午包場觀看12強奪冠紀錄片《冠軍之路》之前，替在場50位鷹國皇家會員安排驚喜橋段。（台鋼提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中