中職》台鋼包場看12強紀影片 魔鷹驚喜現身影片喊出「做伙拚」

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹完成續約，還在下午包場觀看12強奪冠紀錄片《冠軍之路》之前，替在場50位鷹國皇家會員安排驚喜橋段。在看電影前，台鋼球團先透過影片宣布2026年度口號「做伙拚」，接著魔鷹出現在大螢幕上宣布回歸，並親自說出「做伙拚」的口號，模樣相當可愛。

台鋼球團在季後網羅自由市場大咖投手黃子鵬時，就曾在11月21日冬季聯盟賽前於澄清湖球場舉行吉祥物TAKAO快閃見面會，並在活動當中安排驚喜橋段，透過影片宣布黃子鵬加盟資訊，現場氣氛熱烈。

請繼續往下閱讀...

這次宣布魔鷹加盟，球團再次規畫驚喜，在今天下午台鋼雄鷹的專場12強紀錄片特映會現場，邀請50位鷹國皇家會員到場，先讓球迷觀看一段年度口號影片，接著就看到魔鷹現身其中，除了宣布明年續留，還一起喊出「做伙拚」。

台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹完成續約，還在下午包場觀看12強奪冠紀錄片《冠軍之路》之前，替在場50位鷹國皇家會員安排驚喜橋段。（台鋼提供）

台鋼雄鷹今天正式宣布和人氣洋砲魔鷹完成續約，還在下午包場觀看12強奪冠紀錄片《冠軍之路》之前，替在場50位鷹國皇家會員安排驚喜橋段。（台鋼提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法