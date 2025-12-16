NBA》19歲前轟42分締多項鬼神紀錄 佛拉格：我還要更好

佛拉格。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠新科狀元「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）今天對戰爵士，單場轟下42分，打破「詹皇」詹姆斯（LeBron James）紀錄，刷新18歲小將單場得分新高。佛拉格賽後受訪表示，自己並沒有太在意紀錄，只想要變得更好，並且幫助球隊贏得更多比賽。

即將在21日滿19歲的佛拉格，此役狂飆生涯單場新高的42分，還繳出7籃板、6助攻、2阻攻與1抄截 的全能表現。他除了追平阿吉雷（Mark Aguirre）的隊史新秀最高單場得分紀錄之外，他也成為NBA史上第3位單場攻下至少40分、5籃板、5助攻的青少年球員，前兩人分別是杜蘭特（Kevin Durant）與詹姆斯。

請繼續往下閱讀...

雖然今晚是佛拉格的紀錄之夜，但獨行俠終場以133：140不敵爵士，佛拉格賽後坦言，很難為自己的表現感到開心，因為球隊沒有贏球，但他認為自己和季初相比真的進步很多，自己已經越來越適應NBA。

「我必須做得更好，」佛拉格也點出自己的缺點，自己出現了幾次不該出現的失誤，也錯失了一些簡單的機會，關鍵時刻的執行力還需要再加強。他也強調自己並不在意這些紀錄，他的目標是要持續進步，並且盡可能幫助球隊贏下更多比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法