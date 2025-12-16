自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》19歲前轟42分締多項鬼神紀錄 佛拉格：我還要更好

2025/12/16 17:10

佛拉格。（美聯社）佛拉格。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠新科狀元「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）今天對戰爵士，單場轟下42分，打破「詹皇」詹姆斯（LeBron James）紀錄，刷新18歲小將單場得分新高。佛拉格賽後受訪表示，自己並沒有太在意紀錄，只想要變得更好，並且幫助球隊贏得更多比賽。

即將在21日滿19歲的佛拉格，此役狂飆生涯單場新高的42分，還繳出7籃板、6助攻、2阻攻與1抄截 的全能表現。他除了追平阿吉雷（Mark Aguirre）的隊史新秀最高單場得分紀錄之外，他也成為NBA史上第3位單場攻下至少40分、5籃板、5助攻的青少年球員，前兩人分別是杜蘭特（Kevin Durant）與詹姆斯。

雖然今晚是佛拉格的紀錄之夜，但獨行俠終場以133：140不敵爵士，佛拉格賽後坦言，很難為自己的表現感到開心，因為球隊沒有贏球，但他認為自己和季初相比真的進步很多，自己已經越來越適應NBA。

「我必須做得更好，」佛拉格也點出自己的缺點，自己出現了幾次不該出現的失誤，也錯失了一些簡單的機會，關鍵時刻的執行力還需要再加強。他也強調自己並不在意這些紀錄，他的目標是要持續進步，並且盡可能幫助球隊贏下更多比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中