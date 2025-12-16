桌球》平均年齡19.6歲！林昀儒率史上最年輕台灣隊征戰名古屋亞運

24歲的林昀儒成為明年名古屋亞運台灣男子隊的老大哥。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕115年度桌球國手排名賽昨天落幕，明年名古屋亞運代表隊名單也出爐，其中男子隊大換血，上屆杭州亞運奪下男子團體銅牌的成員僅剩「沉默刺客」林昀儒，他將帶領馮翊新、郭冠宏、徐絃家和洪敬愷等4名新秀力拚獎牌，而5名國手平均年齡僅19.6歲，也是史上最年輕的亞運代表隊。

長江後浪推前浪，林昀儒在2018年雅加達亞運首次入選亞運國手，當時台灣隊有莊智淵、陳建安、李佳陞和廖振廷，17歲的小林還是台灣隊最幼齒。近兩年，隨著莊智淵交棒，國內新生代好手迅速崛起，24歲的林昀儒也成為台灣隊的老大哥，這次在國手排名賽脫穎而出的馮翊新，明年元旦才滿23歲，世青U19男雙金牌組合郭冠宏、徐絃家只有17歲，洪敬愷也僅18歲，這批青年軍在名古屋亞運能否締造驚奇，令人期待。

女子隊方面，依舊由33歲的台灣一姐鄭怡靜領軍，她自從2010年廣州亞運首次入選以來，將是第5度進軍亞運。32歲的陳思羽今年重出江湖，第一次賽就脫穎而出，證明寶刀未老，也是她連續4屆入選亞運國手。

智淵乒乓球館全力培養的18歲小將葉伊恬，目前世界排名45，在國內女將中僅次於鄭怡靜，這次排名賽也順利出線，首度搭次亞運國手列車。

16歲的國泰小將吳映萱在第二次賽決選以4:3力退葉伊恬，成為明年亞運台灣隊最年輕的國手；另一名17歲國泰女將彭郁涵也靠著短顆粒加上防弧圈的特殊打法，搶下最後一席亞運國手，5名女將平均年齡23.2歲也是近5屆亞運最年輕的陣容。

