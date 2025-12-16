MLB》林維恩登運動家農場第4名新秀！權威美媒看好有中段輪值潛力

林維恩。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕運動家20歲台灣新星左投林維恩今年旅美首年，一口氣從小聯盟1A攀升到2A，今天權威媒體《棒球美國》公布運動家農場新秀最新排名，林維恩高居第4，球探報告也出爐。

球探報告給林維恩的速球55分、曲球55分、滑球50分、變速球55分、指叉球45分、控球60分的評價，並提到儘管林維恩球速不算突出，但身高6呎2吋的他勇於積極進攻好球帶，憑著成熟的4種變化球路足以壓制小聯盟經驗尚淺的打者。

林維恩目前四縫線均速約91英哩、極速95英哩，隨著體格持續壯大，未來仍有增速空間，而就算在現有球速下，林維恩靠著較低的出手點搭配平均以上的手臂延伸，能產生絕佳的上竄+橫移效果。另外，他的83英哩、類似卡特球的滑球也具備出色的垂直位移（IVB），70多英哩的曲球也能製造大量揮空，而他70多英哩的火神變速球（Vulcan Changeup），其進步幅度被部分球探看好，但也有人對其面對更高層級打者的實際效果持保留態度。而林維恩的投球動作，節奏快又流暢，其機制具備高穩定性。

對於林維恩的未來展望，《棒球美國》認為他仍需要提升整體球威，並讓變化球的追打率進一步提升，同時也得證明自己的球質同樣的對付更高層級的打者。憑藉著成熟的投球思維與控球，林維恩已經具備高地板，甚至有大聯盟中段輪值的潛力，預計2029年有望進入運動家先發輪值。

