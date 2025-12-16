高球》休兵日解鎖NBA觀賽初體驗 徐薇淩分享明年展望

台灣大哥大公開賽明天在台豐高爾夫球場開打，徐薇淩（後排左二）挑戰衛冕。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／彰化報導〕台灣一姐徐薇淩近期趁著LPGA休兵返台，本週要在台灣大哥大公開賽挑戰衛冕，而她也利用之前休息時間去魔術隊主場看了NBA，這是她首度到NBA賽場觀賽，還採買了魔術隊明星前鋒華格納（Franz Wagner）的球衣。談到明年賽季展望，她表示，贏球一定是目標，但更希望能夠有穩定表現，同時減少被淘汰的場次。

徐薇淩在賽季尾聲行程滿檔，國際皇冠盃後她連續在馬來西亞、日本出賽，之後再飛回美國打一場阿妮卡錦標賽。今年賽季收穫也相當多，皇冠盃期間和名將高寶璟、韓德森（Brooke Henderson）、胡爾（Charley Hull）同隊，大家關係也更加密切，她說：「她們有很多好的東西，值得我學習，其中我也幫助了球隊很多層面，所以我覺得這部分對我來說增添不少信心。」

請繼續往下閱讀...

結束LPGA這季賽事後，徐薇淩把握機會到魔術隊主場觀看魔術和勇士比賽，她還買了華格納的球衣，她表示，自己之前到現場看過WNBA的比賽，但NBA還是頭一次，是很特別的體驗。近期回到台灣，她也讓自己好好休息、放鬆，好好儲備體力來迎接這場封關賽和明年的賽季。

對於明年賽季，徐薇淩認為，贏球一定是目標，但要如何把今年的收穫還有學到東西，穩定的轉換成在賽場上的表現，是她更在意的事情；另外她也提到，這季淘汰的場次還是太多，希望明年賽季能再減少一半。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法